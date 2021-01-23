Дети приходили на незаконные акции из-за любопытства, заявила Кузнецова
18:26 23.01.2021 (обновлено: 18:28 23.01.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Несовершеннолетние в ряде регионов, если они оказывались на несогласованных акциях в субботу, приходили туда скорее из-за любопытства, в качестве зрителей, все было спокойно, но в ряде городов не обошлось без инцидентов, сообщила в субботу РИА Новости детский омбудсмен Анна Кузнецова.
"Мы на связи с регионами. Где-то совсем не было митингов – в Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области, на Чукотке. Где-то все было спокойно, и дети пришли больше из-за любопытства, в качестве зрителей, например, Барнаул, Бурятия, Благовещенск",- заявила Кузнецова, ее слова цитирует пресс-служба.
При этом она добавила, что есть регионы, где не обошлось без инцидентов, и в числе задержанных оказались несовершеннолетние, например, во Владивостоке и в Южно-Сахалинске. Пятерых подростков уже передали родителям, решается вопрос с другими задержанными, родители которых проживают в иных городах.
"Мы продолжаем следить за ситуацией. На месте работают коллеги – уполномоченные по правам ребёнка, Советы отцов в регионах активно подключились, наблюдают за соблюдением прав детей",- заключила омбудсмен.
МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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