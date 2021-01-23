https://ria.ru/20210123/deti-1594305760.html

Дети приходили на незаконные акции из-за любопытства, заявила Кузнецова

Дети приходили на незаконные акции из-за любопытства, заявила Кузнецова

Несовершеннолетние в ряде регионов, если они оказывались на несогласованных акциях в субботу, приходили туда скорее из-за любопытства, в качестве зрителей, все... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T18:26

2021-01-23T18:26

2021-01-23T18:28

анна кузнецова

генеральная прокуратура рф

москва

южно-сахалинск

владивосток

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Несовершеннолетние в ряде регионов, если они оказывались на несогласованных акциях в субботу, приходили туда скорее из-за любопытства, в качестве зрителей, все было спокойно, но в ряде городов не обошлось без инцидентов, сообщила в субботу РИА Новости детский омбудсмен Анна Кузнецова.При этом она добавила, что есть регионы, где не обошлось без инцидентов, и в числе задержанных оказались несовершеннолетние, например, во Владивостоке и в Южно-Сахалинске. Пятерых подростков уже передали родителям, решается вопрос с другими задержанными, родители которых проживают в иных городах."Мы продолжаем следить за ситуацией. На месте работают коллеги – уполномоченные по правам ребёнка, Советы отцов в регионах активно подключились, наблюдают за соблюдением прав детей",- заключила омбудсмен.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/deti-1594302426.html

москва

южно-сахалинск

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, москва, южно-сахалинск, владивосток, происшествия