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В Петербурге завели дело против мужчины, ударившего двух полицейских
В Петербурге завели дело против мужчины, ударившего двух полицейских
Следственные органы возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти против неизвестного мужчины, ударившего двоих сотрудников ГИБДД в ходе... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T20:30
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти против неизвестного мужчины, ударившего двоих сотрудников ГИБДД в ходе несогласованной акции в Петербурге, сообщает ГСУ СК России по городу."Следственными органами &lt;…&gt; возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти", — информирует следственное управление.Сейчас подозреваемого ищут, его личность устанавливается.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге завели дело против мужчины, ударившего двух полицейских

20:30 23.01.2021 (обновлено: 22:32 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти против неизвестного мужчины, ударившего двоих сотрудников ГИБДД в ходе несогласованной акции в Петербурге, сообщает ГСУ СК России по городу.

"Из материалов уголовного дела следует, что неустановленный мужчина днем 23 января <…> на Сенатской площади во время проведения несанкционированного митинга в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт. Мужчина, убегая с места происшествия, также ударил коллегу пострадавшего, который попытался его задержать, и скрылся среди митингующих граждан", — говорится в сообщении.

"Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти", — информирует следственное управление.
Сейчас подозреваемого ищут, его личность устанавливается.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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