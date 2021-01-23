В Петербурге завели дело против мужчины, ударившего двух полицейских
20:30 23.01.2021 (обновлено: 22:32 23.01.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти против неизвестного мужчины, ударившего двоих сотрудников ГИБДД в ходе несогласованной акции в Петербурге, сообщает ГСУ СК России по городу.
"Из материалов уголовного дела следует, что неустановленный мужчина днем 23 января <…> на Сенатской площади во время проведения несанкционированного митинга в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт. Мужчина, убегая с места происшествия, также ударил коллегу пострадавшего, который попытался его задержать, и скрылся среди митингующих граждан", — говорится в сообщении.
"Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти", — информирует следственное управление.
Сейчас подозреваемого ищут, его личность устанавливается.