https://ria.ru/20210123/delo-1594316919.html

В Петербурге завели дело против мужчины, ударившего двух полицейских

В Петербурге завели дело против мужчины, ударившего двух полицейских

Следственные органы возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти против неизвестного мужчины, ударившего двоих сотрудников ГИБДД в ходе... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T20:30

2021-01-23T20:30

2021-01-23T22:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти против неизвестного мужчины, ударившего двоих сотрудников ГИБДД в ходе несогласованной акции в Петербурге, сообщает ГСУ СК России по городу."Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти", — информирует следственное управление.Сейчас подозреваемого ищут, его личность устанавливается.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия