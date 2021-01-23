https://ria.ru/20210123/dcnv-1594198769.html

"Разбазарил рычаги давления на Россию". В чем уже упрекают Байдена

"Разбазарил рычаги давления на Россию". В чем уже упрекают Байдена

США продлят Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) без предварительных условий, но сроки пока не известны. Звучат призывы перезаключить его РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T08:00

2021-01-23T08:00

2021-01-23T08:04

андрей баклицкий

южно-китайское море

договор снв-3

министерство финансов сша

дональд трамп

госдума рф

мгимо

барак обама

москва

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. США продлят Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) без предварительных условий, но сроки пока не известны. Звучат призывы перезаключить его всего на полгода, чтобы держать Москву в напряжении. Американцы по-прежнему заинтересованы в привлечении к договору Китая. Почему пролонгация документа превратилась в головоломку, разбиралось РИА Новости.Серьезный тупик"Разведка США готовит обзор неподобающего поведения России. Спецслужбы оценят ущерб от кибератак против SolarWinds (компания — разработчик программного обеспечения. — Прим. ред.), проверят вмешательство в выборы 2020 года. В центре внимания — и отравление Алексея Навального. Возобновится расследование нападений талибов на американских солдат. За этим тоже могли стоять русские", — перечисляла претензии Джен Псаки, хотя журналисты задали вопрос о возможных сферах сотрудничества с Кремлем.Но позитив все же есть. Джо Байден, как и обещал, предложил Москве продлить на пять лет СНВ-3. Причем, в отличие от администрации Дональда Трампа, демократы не выдвинули условий. "Пролонгация важна в период, когда отношения с Россией оказались в серьезном тупике", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.Российское посольство в США получило официальное предложение Байдена. При этом выдвигать собственные условия Москва тоже не стала. Сергей Лавров не раз говорил, что продление договора в интересах обеих стран. Россия и Америка по-прежнему самые крупные обладатели ядерного оружия и несут ответственность за его распространение, объяснял министр.Условие за условиемПереговоры начались еще при Дональде Трампе, но он не хотел автоматически продлевать документ. Спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли требовал привлечь Китай. Он считал, что ядерный потенциал КНР бесконтрольно растет и надо сдержать этот процесс. Пекин интереса не проявил.Чтобы спасти договор, Москва пошла на уступки. Вместо пяти лет российские власти предложили Трампу перезаключить СНВ-3 на год. За это время стороны обсудили бы нюансы, а потом подписали документ на длительный срок. Но американцы отказались. Более того, Биллингсли выдвинул очередное условие: "Мораторий на увеличение ядерного оружия стран должен не только соблюдаться, но и инспектироваться".Российская сторона отказала. Увеличивать ядерный потенциал в обход договора Москва не собирается. Американцы продолжали нагнетать. Биллингсли не скрывал, что затягивание процесса дает возможность давить на Кремль и по другим вопросам. Но бесконечно обсуждать детали сделки ему не удалось. Трамп проиграл выборы, и за дело взялся новый президент."А что взамен?""Команде Байдена хватило 24 часов, чтобы разбазарить все наши рычаги влияния на Россию", — написал Биллингсли в твиттере, едва узнав о решении автоматически пролонгировать договор.Бывший спецпредставитель по контролю над вооружениями высказал мнение, что целесообразнее было бы продлить его на шесть месяцев. За это время американские власти могли бы убедить Москву не увеличивать нестратегические боезаряды, пояснил Биллингсли. И никуда не исчез вопрос о присоединении Китая. "А так мы ничего не получаем взамен",— негодовал он.Новая администрация Белого дома проигнорировала его возмущение. Зато не промолчал российский МИД. В ведомстве высказали все, что думают о ходе переговоров."Планомерно и целенаправленно разрушались договорные режимы. Они налагали ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу", — говорится в сообщении российского ведомства.Если администрация Байдена не изменит позицию, то договор продлят в течение двух недель.После СНВ-3"Контроль над вооружениями — одна из немногих сфер, где интересы России и США совпадают. Если не продлить документ, то две главные ядерные державы могут скатиться к ситуации Карибского кризиса. Пока окружение Байдена считает продление главным приоритетом. Но нет внятного ответа о сроках", — рассуждает аналитик Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий.Президент США не обязан согласовывать процедуру с конгрессом. Но в России пролонгацию должна одобрить Госдума, поясняет эксперт."Если договор продлят на пять лет, то Москве и Вашингтону следует думать, что делать дальше. После 2026 года переподписать документ не получится. Важно уже сейчас заняться разработкой нового договора о контроле над стратегическим оружием", — уверен политолог.Креативный Китай"Рано или поздно Россия и США начнут вовлекать Китай в диалог о стратегических вооружениях. Сейчас Москва отказывается, чтобы не смешивать проблему СНВ-3 и КНР. Но есть понимание, что там давно перестали копировать технологии и вооружения и занялись собственными креативными разработками. Если не сдержать Пекин, это усилит международную напряженность", — полагает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.Он обращает внимание, что Китай много лет наращивает стратегические вооружения, усиливает армию и ВМФ. Мощный флот есть и у американцев, но его нужно постоянно модернизировать. По мнению эксперта, выгоднее сдержать амбиции КНР."США и их союзники в Азии опасаются, что Китай при помощи своих суперсовременных ВМС однажды перекроет Южно-Китайское море. Япония, Тайвань, Южная Корея окажутся заблокированными и смогут даже объявить войну КНР. Пекин же махом решит все споры с соседями. Впрочем, пока сам Китай не заинтересован в обострении", — говорит Козюлин.Если Россия и США подключат Китай к переговорам по стратегическим вооружениям, то предстанут как миротворцы. По мнению политолога, обе страны в этом заинтересованы.И снова русские хакеры"Информационная безопасность и предотвращение кибератак — еще одна сфера, где интересы России и США могут пересекаться, — уверен старший эксперт Центра перспективных управленческих решений и консультант ПИР-Центра Олег Шакиров. — Тем более что до скандала вокруг "вмешательства русских" в выборы 2016-го такой диалог между странами велся".По его словам, на Байдена, в отличие от Трампа, пока не давят спекуляции о хакерах, стоящих за его избранием. При желании сторон диалог по кибербезопасности может возобновиться. "Существующие между странами документы по информационной безопасности принимались при Обаме. Байден был тогда вице-президентом, он в курсе переговоров", — напоминает Шакиров.Но диалог по кибербезопасности рискует не начаться, если Америка продолжит раскручивать скандал вокруг взлома компании — разработчика программного обеспечения SolarWinds. "Эта фирма занималась техническим обеспечением Минфина США. В декабре стало известно о масштабной утечке, и якобы опять виноваты русские. Если шум не уляжется, то это еще больше обострит ситуацию", — полагает Шакиров.Эксперты сошлись во мнении: как бы ни складывались при Байдене российско-американские отношения, тактический или ситуативный диалог сохранится.

https://ria.ru/20210116/tramp-1593297464.html

https://ria.ru/20200703/1573816373.html

южно-китайское море

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андрей баклицкий, южно-китайское море, договор снв-3, министерство финансов сша, дональд трамп, госдума рф, мгимо, барак обама, москва, сша