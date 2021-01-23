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В Британии выявили более 33 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 33 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 33 552, скончались 1348 заболевших, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T19:40
2021-01-23T19:40
2021-01-23T19:40
распространение коронавируса
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ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 33 552, скончались 1348 заболевших, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 40 261, скончался 1401 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,6 миллиона человек, скончались 97 329 человек.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превышает 5,8 миллиона. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире