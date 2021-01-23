В Екатеринбурге участники незаконной акции закидали ОМОН дымовыми шашками
14:03 23.01.2021 (обновлено: 14:35 23.01.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Участники несогласованной акции в Екатеринбурге бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу, передает корреспондент РИА Новости.
Несогласованная акция проходит в субботу у входа на стадион "Динамо" в центре Екатеринбурга. Участники прошли колонной вдоль набережной городского пруда до сквера у Театра драмы. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали, что акция не согласована и просили разойтись.
Как передает корреспондент РИА Новости, некоторые участники акции выкрикивали лозунги, начали проявлять агрессию, поэтому сквер в плотное кольцо взяли сотрудники ОМОН. После того, как в них начали кидать снег и дымовые шашки, силовики приступили к активному оттеснению толпы.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".