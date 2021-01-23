https://ria.ru/20210123/besporyadki-1594276697.html

В Екатеринбурге участники незаконной акции закидали ОМОН дымовыми шашками

В Екатеринбурге участники незаконной акции закидали ОМОН дымовыми шашками

Участники несогласованной акции в Екатеринбурге бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу,... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:03

2021-01-23T14:03

2021-01-23T14:35

омон россии

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Участники несогласованной акции в Екатеринбурге бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу, передает корреспондент РИА Новости.Несогласованная акция проходит в субботу у входа на стадион "Динамо" в центре Екатеринбурга. Участники прошли колонной вдоль набережной городского пруда до сквера у Театра драмы. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали, что акция не согласована и просили разойтись.Как передает корреспондент РИА Новости, некоторые участники акции выкрикивали лозунги, начали проявлять агрессию, поэтому сквер в плотное кольцо взяли сотрудники ОМОН. После того, как в них начали кидать снег и дымовые шашки, силовики приступили к активному оттеснению толпы.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/aktsii-1594279266.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, екатеринбург, происшествия