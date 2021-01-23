https://ria.ru/20210123/besporyadke-1594260731.html

В Новосибирской области завели дело о призыве к массовым беспорядкам

В Новосибирской области завели дело о призыве к массовым беспорядкам

Уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам возбудили в Новосибирской области, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:20

2021-01-23T11:20

2021-01-23T11:20

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам возбудили в Новосибирской области, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, с 1 января 2021 года в Новосибирске неустановленные пользователи соцсетей опубликовали сообщения с призывами к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста 23 января. В ходе расследования дела была проведена лингвистическая экспертиза. Согласно ее заключению, опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти."Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы. Им оказался 20-летний житель Новосибирска. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, дал показания относительно осуществляемой им переписки в сети интернет с иными пользователям", - добавляется в сообщении.Отмечается, что по месту жительства фигуранта проведен обыск, допрашиваются свидетели. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления.

https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594260144.html

новосибирск

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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия