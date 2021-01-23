https://ria.ru/20210123/belka-1594206871.html
В Канаде сняли на видео вооруженную ножом белку
В Канаде сняли на видео вооруженную ножом белку
В центре Торонто сняли на видео необычную белку, сообщает UPI. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T01:35
2021-01-23T01:35
2021-01-23T01:35
животные
туризм
туризм
новости - туризм
канада
торонто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156030/76/1560307691_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_d805063e7eb1052854f433bc3b3707bd.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В центре Торонто сняли на видео необычную белку, сообщает UPI.Андреа Даймонд, живущая в одном из центральных районов города, обнаружила на заднем дворе своего дома необычную белку — она держала нож для очистки овощей, который хозяйка оставила возле беседки.Зверек некоторое время крутил предмет в лапах, грыз рукоятку, а потом бросил. Причем белка появлялась дважды, и оба раза интересовалась ножом.Ролик, который Андреа выложила в соцсеть, посмотрели почти 300 тысяч пользователей.
https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html
канада
торонто
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156030/76/1560307691_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_dd41ff0d31b79993be0164695d71230c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, туризм, новости - туризм, канада, торонто
МОСКВА, 23 янв
— РИА Новости.
В центре Торонто сняли на видео необычную белку, сообщает
UPI.
Андреа Даймонд, живущая в одном из центральных районов города, обнаружила на заднем дворе своего дома необычную белку — она держала нож для очистки овощей, который хозяйка оставила возле беседки.
Зверек некоторое время крутил предмет в лапах, грыз рукоятку, а потом бросил. Причем белка появлялась дважды, и оба раза интересовалась ножом.
Ролик, который Андреа выложила в соцсеть, посмотрели почти 300 тысяч пользователей.