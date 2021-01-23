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В Канаде сняли на видео вооруженную ножом белку
В Канаде сняли на видео вооруженную ножом белку
В центре Торонто сняли на видео необычную белку, сообщает UPI. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T01:35
2021-01-23T01:35
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В центре Торонто сняли на видео необычную белку, сообщает UPI.Андреа Даймонд, живущая в одном из центральных районов города, обнаружила на заднем дворе своего дома необычную белку — она держала нож для очистки овощей, который хозяйка оставила возле беседки.Зверек некоторое время крутил предмет в лапах, грыз рукоятку, а потом бросил. Причем белка появлялась дважды, и оба раза интересовалась ножом.Ролик, который Андреа выложила в соцсеть, посмотрели почти 300 тысяч пользователей.
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животные, туризм, новости - туризм, канада, торонто

В Канаде сняли на видео вооруженную ножом белку

01:35 23.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБелка
Белка - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв РИА Новости. В центре Торонто сняли на видео необычную белку, сообщает UPI.
Андреа Даймонд, живущая в одном из центральных районов города, обнаружила на заднем дворе своего дома необычную белку — она держала нож для очистки овощей, который хозяйка оставила возле беседки.
Зверек некоторое время крутил предмет в лапах, грыз рукоятку, а потом бросил. Причем белка появлялась дважды, и оба раза интересовалась ножом.
Ролик, который Андреа выложила в соцсеть, посмотрели почти 300 тысяч пользователей.
Объятия - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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