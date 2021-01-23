https://ria.ru/20210123/belka-1594206871.html

В Канаде сняли на видео вооруженную ножом белку

В Канаде сняли на видео вооруженную ножом белку

В центре Торонто сняли на видео необычную белку, сообщает UPI. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T01:35

2021-01-23T01:35

2021-01-23T01:35

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В центре Торонто сняли на видео необычную белку, сообщает UPI.Андреа Даймонд, живущая в одном из центральных районов города, обнаружила на заднем дворе своего дома необычную белку — она держала нож для очистки овощей, который хозяйка оставила возле беседки.Зверек некоторое время крутил предмет в лапах, грыз рукоятку, а потом бросил. Причем белка появлялась дважды, и оба раза интересовалась ножом.Ролик, который Андреа выложила в соцсеть, посмотрели почти 300 тысяч пользователей.

https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, туризм, новости - туризм, канада, торонто