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https://ria.ru/20210123/baykonur-1594240237.html
Источник рассказал о росте числа пусков с Байконура в 2021 году
Источник рассказал о росте числа пусков с Байконура в 2021 году
Количество пусков с космодрома Байконур в этом году увеличится более чем в два раза по сравнению с прошлым, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T01:05
2021-01-23T04:58
россия
байконур (космодром)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
казахстан
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Количество пусков с космодрома Байконур в этом году увеличится более чем в два раза по сравнению с прошлым, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В 2020 году с Байконура были осуществлены семь космических пусков.Среди них, по его словам, три ракеты "Протон-М" и 12-14 ракет "Союз-2"."На орбиту намечается вывести, в частности, три пилотируемых корабля "Союз", три грузовых "Прогресса", два модуля Международной космической станции, телекоммуникационные спутники связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", три группы аппаратов OneWeb и метеорологический спутник "Арктика-М", - отметил источник.Байконур - первый космодром мира. Арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. С 1957 года с космодрома выполнены 1507 орбитальных пусков ракет с 1919 спутниками.
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россия, байконур (космодром), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, казахстан

Источник рассказал о росте числа пусков с Байконура в 2021 году

01:05 23.01.2021 (обновлено: 04:58 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовЗапуск ракеты-носителя
Запуск ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Количество пусков с космодрома Байконур в этом году увеличится более чем в два раза по сравнению с прошлым, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В 2020 году с Байконура были осуществлены семь космических пусков.
"В этом году планируются от 15 до 17 стартов с Байконура", - сказал собеседник агентства.
Среди них, по его словам, три ракеты "Протон-М" и 12-14 ракет "Союз-2".
"На орбиту намечается вывести, в частности, три пилотируемых корабля "Союз", три грузовых "Прогресса", два модуля Международной космической станции, телекоммуникационные спутники связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", три группы аппаратов OneWeb и метеорологический спутник "Арктика-М", - отметил источник.
Байконур - первый космодром мира. Арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. С 1957 года с космодрома выполнены 1507 орбитальных пусков ракет с 1919 спутниками.
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РоссияБайконур (космодром)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаКазахстан
 
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