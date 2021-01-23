https://ria.ru/20210123/avariya-1594286960.html

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в субботу в автоаварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области, еще два человека пострадали, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:32

2021-01-23T15:32

2021-01-23T15:38

угибдд

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Три человека погибли в субботу в автоаварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области, еще два человека пострадали, сообщил журналистам начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов.По данным УГИБДД, в результате столкновения на месте погибли женщина-водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Hyundai. Позже в больнице от полученных травм скончался 40-летний пассажир автомобиля Toyota. Также в аварии пострадали пассажир Hyundai и водитель внедорожника.Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20210123/voennosluzhaschiy-1594260561.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, новосибирская область, происшествия