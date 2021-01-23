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В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в субботу в автоаварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области, еще два человека пострадали, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:32
2021-01-23T15:38
угибдд
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Три человека погибли в субботу в автоаварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области, еще два человека пострадали, сообщил журналистам начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов.По данным УГИБДД, в результате столкновения на месте погибли женщина-водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Hyundai. Позже в больнице от полученных травм скончался 40-летний пассажир автомобиля Toyota. Также в аварии пострадали пассажир Hyundai и водитель внедорожника.Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.
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угибдд, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

15:32 23.01.2021 (обновлено: 15:38 23.01.2021)
 
© Фото : УГИБДД по Новосибирской областиДТП в Черепановском районе Новосибирской области
ДТП в Черепановском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© Фото : УГИБДД по Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Три человека погибли в субботу в автоаварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области, еще два человека пострадали, сообщил журналистам начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов.
"Сегодня в 14.40 (10.40 мск) в Черепановском районе на 126 километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" 31-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai IX35, следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и совершила столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado под управлением 37-летнего водителя", - рассказал он.
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Вчера, 11:15
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По данным УГИБДД, в результате столкновения на месте погибли женщина-водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Hyundai. Позже в больнице от полученных травм скончался 40-летний пассажир автомобиля Toyota. Также в аварии пострадали пассажир Hyundai и водитель внедорожника.
Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.
 
УГИБДДНовосибирская областьПроисшествия
 
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