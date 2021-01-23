В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
15:32 23.01.2021 (обновлено: 15:38 23.01.2021)
© Фото : УГИБДД по Новосибирской областиДТП в Черепановском районе Новосибирской области
© Фото : УГИБДД по Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Три человека погибли в субботу в автоаварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области, еще два человека пострадали, сообщил журналистам начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов.
"Сегодня в 14.40 (10.40 мск) в Черепановском районе на 126 километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" 31-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai IX35, следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и совершила столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado под управлением 37-летнего водителя", - рассказал он.
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По данным УГИБДД, в результате столкновения на месте погибли женщина-водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Hyundai. Позже в больнице от полученных травм скончался 40-летний пассажир автомобиля Toyota. Также в аварии пострадали пассажир Hyundai и водитель внедорожника.
Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.