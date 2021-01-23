https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594299148.html

На незаконную акцию в Москве пришли 19 зараженных коронавирусом человек

На незаконную акцию в Москве пришли 19 зараженных коронавирусом человек

На несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы побывали 19 человек с COVID-19, сообщил столичный Департамент здравоохранения на своем сайте. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T17:12

2021-01-23T17:12

2021-01-23T17:50

ольга ярославская

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

генеральная прокуратура рф

общество

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы побывали 19 человек с COVID-19, сообщил столичный Департамент здравоохранения на своем сайте.Указано, что такие данные показало приложение "Социальный мониторинг", которое следит за соблюдением режима изоляции зараженными коронавирусом. Накануне руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявляла, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации.В полиции сообщали что всего на Пушкинской площади присутствовали около четырех тысяч человек, МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к митингам призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/immunitet-1594266657.html

https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594266216.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, общество, коронавирус в россии, москва