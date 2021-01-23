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На незаконную акцию в Москве пришли 19 зараженных коронавирусом человек
На незаконную акцию в Москве пришли 19 зараженных коронавирусом человек
На несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы побывали 19 человек с COVID-19, сообщил столичный Департамент здравоохранения на своем сайте. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T17:12
2021-01-23T17:50
ольга ярославская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
генеральная прокуратура рф
общество
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы побывали 19 человек с COVID-19, сообщил столичный Департамент здравоохранения на своем сайте.Указано, что такие данные показало приложение "Социальный мониторинг", которое следит за соблюдением режима изоляции зараженными коронавирусом. Накануне руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявляла, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации.В полиции сообщали что всего на Пушкинской площади присутствовали около четырех тысяч человек, МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к митингам призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ольга ярославская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, общество, коронавирус в россии, москва

На незаконную акцию в Москве пришли 19 зараженных коронавирусом человек

17:12 23.01.2021 (обновлено: 17:50 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы побывали 19 человек с COVID-19, сообщил столичный Департамент здравоохранения на своем сайте.
Указано, что такие данные показало приложение "Социальный мониторинг", которое следит за соблюдением режима изоляции зараженными коронавирусом.

"В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции", — говорится в сообщении.

Накануне руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявляла, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации.
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МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к митингам призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Ольга ЯрославскаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Генеральная прокуратура РФОбществоКоронавирус в РоссииМосква
 
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