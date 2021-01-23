https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594290860.html

ОП выявила системную работу СМИ-иноагентов во время незаконных акций

ОП выявила системную работу СМИ-иноагентов во время незаконных акций

В Общественной палате РФ фиксируют системную работу ряда СМИ-иноагентов по введению аудитории в заблуждение относительно несогласованных акций, сообщил в... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:11

2021-01-23T16:11

2021-01-23T16:11

александр малькевич

артем кирьянов

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Общественной палате РФ фиксируют системную работу ряда СМИ-иноагентов по введению аудитории в заблуждение относительно несогласованных акций, сообщил в субботу РИА Новости первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.Особенно много вбросов, по словам общественника, наблюдается в регионах, в частности, в Омске.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Ранее в субботу первый зампред комиссии ОП РФ Артём Кирьянов заявил РИА Новости, что случаи провоцирования полиции на применение силы фиксировались на несогласованной акции в Москве, но правоохранители в ответ действуют сдержанно и корректно.

https://ria.ru/20210112/roskomnadzor-1592730900.html

москва

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2021

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александр малькевич, артем кирьянов, москва