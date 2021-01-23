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ОП выявила системную работу СМИ-иноагентов во время незаконных акций
ОП выявила системную работу СМИ-иноагентов во время незаконных акций
В Общественной палате РФ фиксируют системную работу ряда СМИ-иноагентов по введению аудитории в заблуждение относительно несогласованных акций, сообщил в... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:11
2021-01-23T16:11
александр малькевич
артем кирьянов
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Общественной палате РФ фиксируют системную работу ряда СМИ-иноагентов по введению аудитории в заблуждение относительно несогласованных акций, сообщил в субботу РИА Новости первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.Особенно много вбросов, по словам общественника, наблюдается в регионах, в частности, в Омске.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Ранее в субботу первый зампред комиссии ОП РФ Артём Кирьянов заявил РИА Новости, что случаи провоцирования полиции на применение силы фиксировались на несогласованной акции в Москве, но правоохранители в ответ действуют сдержанно и корректно.
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александр малькевич, артем кирьянов, москва

ОП выявила системную работу СМИ-иноагентов во время незаконных акций

16:11 23.01.2021
 
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Общественной палате РФ фиксируют системную работу ряда СМИ-иноагентов по введению аудитории в заблуждение относительно несогласованных акций, сообщил в субботу РИА Новости первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.
"Мы отмечаем совершенно системную работу определённых СМИ, СМИ-иноагентов, конечно, и примкнувших к ним, по намеренной раскачке, дестабилизации, планомерному введению в заблуждение людей", - рассказал Малькевич.
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 15:25
Роскомнадзор составил первые протоколы на СМИ-иноагенты
Особенно много вбросов, по словам общественника, наблюдается в регионах, в частности, в Омске.
"Люди не читают, они не переходят по ссылкам, они реагируют только на заголовки, которые провокационно создают вот такие СМИ: вот "жестокие задержания, избиения", - отметил Малькевич.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Ранее в субботу первый зампред комиссии ОП РФ Артём Кирьянов заявил РИА Новости, что случаи провоцирования полиции на применение силы фиксировались на несогласованной акции в Москве, но правоохранители в ответ действуют сдержанно и корректно.
 
Александр МалькевичАртем КирьяновМосква
 
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