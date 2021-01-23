ОП выявила системную работу СМИ-иноагентов во время незаконных акций
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Общественной палате РФ фиксируют системную работу ряда СМИ-иноагентов по введению аудитории в заблуждение относительно несогласованных акций, сообщил в субботу РИА Новости первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.
"Мы отмечаем совершенно системную работу определённых СМИ, СМИ-иноагентов, конечно, и примкнувших к ним, по намеренной раскачке, дестабилизации, планомерному введению в заблуждение людей", - рассказал Малькевич.
12 января, 15:25Роскомнадзор составил первые протоколы на СМИ-иноагенты
Особенно много вбросов, по словам общественника, наблюдается в регионах, в частности, в Омске.
"Люди не читают, они не переходят по ссылкам, они реагируют только на заголовки, которые провокационно создают вот такие СМИ: вот "жестокие задержания, избиения", - отметил Малькевич.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Ранее в субботу первый зампред комиссии ОП РФ Артём Кирьянов заявил РИА Новости, что случаи провоцирования полиции на применение силы фиксировались на несогласованной акции в Москве, но правоохранители в ответ действуют сдержанно и корректно.