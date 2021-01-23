https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594280066.html
В Петербурге участники незаконной акции вернулись на Сенатскую площадь
В Петербурге участники незаконной акции вернулись на Сенатскую площадь
Вытесненные с Сенатской площади в Петербурге участники несогласованной акции вернулись туда, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:35
2021-01-23T14:35
2021-01-23T14:43
генеральная прокуратура рф
общество
алексей навальный
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Вытесненные с Сенатской площади в Петербурге участники несогласованной акции вернулись туда, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее сообщалось, что задержания участников несанкционированного митинга начались в Петербурге до начала акции в субботу днем, и полицейские уже вытеснили участников с Сенатской площади.По словам корреспондента РИА Новости, около 14.20 митингующие вернулись на Сенатскую площадь. Перед этим в полицейских бросали снежки. Площадь у памятника заполнена участниками акции, которые скандируют лозунги.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594275662_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_811fb5ff8e88ac1e8978786a1906c0ed.jpg
Дымовые шашки и оттеснение протестующих: митинг в Екатеринбурге
Участники несанкционированной акции в Екатеринбурге кидают в ОМОН дымовые шашки, силовики начали их оттеснять.
2021-01-23T14:35
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РИА Новости
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генеральная прокуратура рф, общество, алексей навальный, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости.
Вытесненные с Сенатской площади в Петербурге
участники несогласованной акции вернулись туда, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее сообщалось, что задержания участников несанкционированного митинга начались в Петербурге до начала акции в субботу днем, и полицейские уже вытеснили участников с Сенатской площади.
По словам корреспондента РИА Новости, около 14.20 митингующие вернулись на Сенатскую площадь. Перед этим в полицейских бросали снежки. Площадь у памятника заполнена участниками акции, которые скандируют лозунги.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального
распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура
РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.