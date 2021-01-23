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В ОП будут следить за судьбой задержанных на незаконных акциях
В ОП будут следить за судьбой задержанных на незаконных акциях
Общественная палата РФ будет следить за разбирательством в отношении задержанных на несогласованных акциях граждан, сообщила РИА Новости глава ОП РФ Лидия... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-23T23:02
2021-01-23T23:02
2021-01-24T01:51
ольга ярославская
лидия михеева
общественная палата рф
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Общественная палата РФ будет следить за разбирательством в отношении задержанных на несогласованных акциях граждан, сообщила РИА Новости глава ОП РФ Лидия Михеева.Риски участия в массовых акциях, как отметила глава ОП РФ, умножаются из-за пандемии, специалисты прогнозируют обострение эпидемиологической ситуации."Общественная палата будет следить за разбирательством в отношении задержанных граждан", - добавила Михеева.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/moskva-1594324465.html
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РИА Новости
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ольга ярославская, лидия михеева, общественная палата рф, генеральная прокуратура рф, москва, общество
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Общественная палата РФ будет следить за разбирательством в отношении задержанных на несогласованных акциях граждан, сообщила РИА Новости глава ОП РФ Лидия Михеева
.
"Мы внимательно следим за информацией о происходивших сегодня событиях. Члены региональных общественных палат сегодня во время акций общались с их участниками, говорили с ними о том, что их волнует, убеждали родителей увести детей домой, чтобы не подвергать опасности. Увы, манипулирование несовершеннолетними со стороны организаторов акций имело место", - рассказала Михеева.
Риски участия в массовых акциях, как отметила глава ОП РФ, умножаются из-за пандемии, специалисты прогнозируют обострение эпидемиологической ситуации.
"Общественная палата будет следить за разбирательством в отношении задержанных граждан", - добавила Михеева.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.