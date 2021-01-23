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В ОП заявили об иностранной поддержке незаконных акций в России
В ОП заявили об иностранной поддержке незаконных акций в России
Несогласованные акции в РФ получают организационную и финансовую поддержку из-за рубежа, заявил в субботу первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T18:49
2021-01-23T18:49
2021-01-23T18:49
александр малькевич
общественная палата рф
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Несогласованные акции в РФ получают организационную и финансовую поддержку из-за рубежа, заявил в субботу первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.По его словам, "все то, что происходит в политической сфере в течение этого года, безусловно, связано с выборами"."Сегодня – это репетиция, это первый акт этой пьесы, сценарий которой пишется на ходу за пределами нашей страны", - заявил общественник.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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александр малькевич, общественная палата рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия