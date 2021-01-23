https://ria.ru/20210123/aktsii-1594308022.html

​В ОП заявили об иностранной поддержке незаконных акций в России

​В ОП заявили об иностранной поддержке незаконных акций в России

Несогласованные акции в РФ получают организационную и финансовую поддержку из-за рубежа, заявил в субботу первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T18:49

2021-01-23T18:49

2021-01-23T18:49

александр малькевич

общественная палата рф

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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​МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Несогласованные акции в РФ получают организационную и финансовую поддержку из-за рубежа, заявил в субботу первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.По его словам, "все то, что происходит в политической сфере в течение этого года, безусловно, связано с выборами"."Сегодня – это репетиция, это первый акт этой пьесы, сценарий которой пишется на ходу за пределами нашей страны", - заявил общественник.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, общественная палата рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия