https://ria.ru/20210123/aktsii-1594284471.html

В ОП заявили о предотвращении массового выхода детей на незаконные акции

В ОП заявили о предотвращении массового выхода детей на незаконные акции

Родительскому сообществу удалось не допустить массового участия несовершеннолетних в несогласованных акциях, подростков немного, полиция проводит с ними... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:14

2021-01-23T15:14

2021-01-23T15:14

сергей рыбальченко

дальний восток

генеральная прокуратура рф

москва

хабаровск

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Родительскому сообществу удалось не допустить массового участия несовершеннолетних в несогласованных акциях, подростков немного, полиция проводит с ними профилактические беседы, и они уходят домой, сообщил в субботу РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".На Дальнем Востоке, как отметил общественник, по информации его коллег, задержания на акциях вызваны провокационными действиями протестующих. Люди выходят на проезжую часть, нарушают безопасность движения. Ответные действия - вынужденные."Я не могу назвать протесты массовыми. Возьмём, к примеру Хабаровск, по числу участников нельзя сравнить с теми акциями, которые были осенью после ареста губернатора", - сказал Рыбальченко, добавив, что основные опасения у него были в отношении детей.

https://ria.ru/20210123/zagrazhdeniya-1594283521.html

дальний восток

москва

хабаровск

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сергей рыбальченко, дальний восток, генеральная прокуратура рф, москва, хабаровск, происшествия