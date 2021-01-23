В ОП заявили о предотвращении массового выхода детей на незаконные акции
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудник полиции и люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Родительскому сообществу удалось не допустить массового участия несовершеннолетних в несогласованных акциях, подростков немного, полиция проводит с ними профилактические беседы, и они уходят домой, сообщил в субботу РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко.
МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
"По имеющейся у меня информации, акции мало отличаются от ранее организованных. Я считаю, что наша работа с родительскими сообществами, которая была направлена на то, чтобы дети не вышли на эти акции, оправдалась. Подростки, безусловно, есть, но их мало, и по тем видео, которые мне присылают, сотрудники полиции проводят профилактические беседу, дети идут домой. Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей", - рассказал Рыбальченко.
На Дальнем Востоке, как отметил общественник, по информации его коллег, задержания на акциях вызваны провокационными действиями протестующих. Люди выходят на проезжую часть, нарушают безопасность движения. Ответные действия - вынужденные.
"Я не могу назвать протесты массовыми. Возьмём, к примеру Хабаровск, по числу участников нельзя сравнить с теми акциями, которые были осенью после ареста губернатора", - сказал Рыбальченко, добавив, что основные опасения у него были в отношении детей.
"Главное - что родительское сообщество сработало, и мы не допустили массового выхода детей на акции", - добавил член ОП РФ.