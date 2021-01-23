https://ria.ru/20210123/aktsii-1594279266.html

Бутина назвал проходящие в регионах незаконные акции "агонией протеста"

Бутина назвал проходящие в регионах незаконные акции "агонией протеста"

Член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина назвала несогласованные акции, проходящие в ряде... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:29

2021-01-23T14:29

2021-01-23T14:29

онк

мария бутина

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина назвала несогласованные акции, проходящие в ряде городов России, "агонией протеста", обратив внимание на привлечение к участию несовершеннолетних.Общественница заявила, что "совершенно цинично выставлять детей в качестве пушечного мяса на сопротивление и столкновения с собственным народом"."С другой стороны, есть и информационные вбросы, которые должны создать ощущение большой толпы людей, или сообщения о сотрудниках правоохранительных органов, якобы переходящих на сторону протестующих. Это все описано в методичке Джина Шарпа как технологии цветных революций. Уверена, в России такой сценарий не пройдет", - добавила Бутина.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/nesovershennoletniy-1594277921.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онк, мария бутина, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия