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Бутина назвал проходящие в регионах незаконные акции "агонией протеста"
Бутина назвал проходящие в регионах незаконные акции "агонией протеста"
Член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина назвала несогласованные акции, проходящие в ряде... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:29
2021-01-23T14:29
2021-01-23T14:29
онк
мария бутина
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина назвала несогласованные акции, проходящие в ряде городов России, "агонией протеста", обратив внимание на привлечение к участию несовершеннолетних.Общественница заявила, что "совершенно цинично выставлять детей в качестве пушечного мяса на сопротивление и столкновения с собственным народом"."С другой стороны, есть и информационные вбросы, которые должны создать ощущение большой толпы людей, или сообщения о сотрудниках правоохранительных органов, якобы переходящих на сторону протестующих. Это все описано в методичке Джина Шарпа как технологии цветных революций. Уверена, в России такой сценарий не пройдет", - добавила Бутина.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/nesovershennoletniy-1594277921.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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онк, мария бутина, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина
назвала несогласованные акции, проходящие в ряде городов России, "агонией протеста", обратив внимание на привлечение к участию несовершеннолетних.
"Сложившаяся ситуация — это агония протеста. Когда больше нет других стимулов для того, чтобы привлечь людей на несанкционированные акции, привлекают тех, кто не в состоянии адекватно оценить происходящее", - цитирует слова Бутиной сайт ОП РФ.
Общественница заявила, что "совершенно цинично выставлять детей в качестве пушечного мяса на сопротивление и столкновения с собственным народом".
"С другой стороны, есть и информационные вбросы, которые должны создать ощущение большой толпы людей, или сообщения о сотрудниках правоохранительных органов, якобы переходящих на сторону протестующих. Это все описано в методичке Джина Шарпа как технологии цветных революций. Уверена, в России такой сценарий не пройдет", - добавила Бутина.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.