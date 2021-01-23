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Аксенов пообещал жестко пресекать провокации в Крыму
Аксенов пообещал жестко пресекать провокации в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будут жестко пресекаться все провокации. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:21
2021-01-23T14:12
россия
ольга ярославская
сергей аксенов (политик)
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будут жестко пресекаться все провокации.Ранее Аксенов заявил, что призывы к проведению незаконных акций 23 января в Крыму направлены на несовершеннолетних и являются подлостью со стороны организаторов, действующих в интересах иностранных спецслужб. Аксенов отметил, что в Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса и проведение массовых мероприятий запрещено.По его словам, иностранные агенты не оставляют попыток раскачать ситуацию в Российской Федерации и создать негативный имидж в отношении того, что происходит в стране.По его словам, через сеть интернет быстро распространяется негативная информация. Ставка делается на несовершеннолетних.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/zyuganov-1594259519.html
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россия, ольга ярославская, сергей аксенов (политик), генеральная прокуратура рф, москва, общество

Аксенов пообещал жестко пресекать провокации в Крыму

12:21 23.01.2021 (обновлено: 14:12 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будут жестко пресекаться все провокации.
Ранее Аксенов заявил, что призывы к проведению незаконных акций 23 января в Крыму направлены на несовершеннолетних и являются подлостью со стороны организаторов, действующих в интересах иностранных спецслужб. Аксенов отметил, что в Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса и проведение массовых мероприятий запрещено.
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"Для всех провокаторов, жуликов, иностранных агентов хочу сказать, что правоохранительные органы будут очень жестко действовать в части наведения порядка на территории Республики Крым. Они будут четко пресекать, принимать меры административного характера, в отдельных случаях - уголовного в отношении тех, кто не понимает. Уважаемые крымчане, мы действует только в интересах своей страны и нашего любимого Крыма", - сказал Аксенов в обращении к крымчанам.
По его словам, иностранные агенты не оставляют попыток раскачать ситуацию в Российской Федерации и создать негативный имидж в отношении того, что происходит в стране.
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"Еще не одно такое решение, такая попытка нигде в мире не увенчалась успехом. Поэтому прошу всех крымчан помнить, что мы ответственны за будущее Крыма и будущее России", - сказал Аксенов.
По его словам, через сеть интернет быстро распространяется негативная информация. Ставка делается на несовершеннолетних.
"Только любовь к своей стране и вера в свои силы поможет решить все вопросы. Кроме нас с вами этого никто не сделает", - подчеркнул глава республики.
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МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
 
РоссияОльга ЯрославскаяСергей Аксенов (политик)Генеральная прокуратура РФМоскваОбщество
 
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