https://ria.ru/20210123/aksenov-1594267248.html

Аксенов пообещал жестко пресекать провокации в Крыму

Аксенов пообещал жестко пресекать провокации в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будут жестко пресекаться все провокации. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T12:21

2021-01-23T12:21

2021-01-23T14:12

россия

ольга ярославская

сергей аксенов (политик)

генеральная прокуратура рф

москва

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будут жестко пресекаться все провокации.Ранее Аксенов заявил, что призывы к проведению незаконных акций 23 января в Крыму направлены на несовершеннолетних и являются подлостью со стороны организаторов, действующих в интересах иностранных спецслужб. Аксенов отметил, что в Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса и проведение массовых мероприятий запрещено.По его словам, иностранные агенты не оставляют попыток раскачать ситуацию в Российской Федерации и создать негативный имидж в отношении того, что происходит в стране.По его словам, через сеть интернет быстро распространяется негативная информация. Ставка делается на несовершеннолетних.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/zyuganov-1594259519.html

https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594260144.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/vengriya-1594261134.html

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россия, ольга ярославская, сергей аксенов (политик), генеральная прокуратура рф, москва, общество