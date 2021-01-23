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Умер экс-главком ВМФ России Феликс Громов
Умер экс-главком ВМФ России Феликс Громов
Главнокомандующий Военно-морским флотом в 1992-1997 годах адмирал Феликс Громов умер на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба... РИА Новости, 23.01.2021
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом в 1992-1997 годах адмирал Феликс Громов умер на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.Он добавил, что пока время и место захоронения военачальника не определено. "Заседает комиссия, которая определит дату и место", — отметил он.
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Умер экс-главком ВМФ России Феликс Громов

12:55 23.01.2021 (обновлено: 13:46 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Игорь МихалевФеликс Громов
Феликс Громов - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом в 1992-1997 годах адмирал Феликс Громов умер на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

"К большому сожалению, Феликс Громов скончался вчера. Это произошло у него даче", — сказал Дерябин.

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Он добавил, что пока время и место захоронения военачальника не определено. "Заседает комиссия, которая определит дату и место", — отметил он.
© РИА Новости / Сергей КомпанийченкоВиктор Черномырдин, адмирал Феликс Громов и министр обороны России Игорь Николаевич Родионов принимают парад на празднике, посвященном 300-летию Российского флота
 Виктор Черномырдин, адмирал Феликс Громов и министр обороны РФ Игорь Николаевич Родионов принимают парад на празднике, посвященном 300-летию Российского флота - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Виктор Черномырдин, адмирал Феликс Громов и министр обороны России Игорь Николаевич Родионов принимают парад на празднике, посвященном 300-летию Российского флота
 
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