Умер экс-главком ВМФ России Феликс Громов
12:55 23.01.2021 (обновлено: 13:46 23.01.2021)
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом в 1992-1997 годах адмирал Феликс Громов умер на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
"К большому сожалению, Феликс Громов скончался вчера. Это произошло у него даче", — сказал Дерябин.
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Он добавил, что пока время и место захоронения военачальника не определено. "Заседает комиссия, которая определит дату и место", — отметил он.
© РИА Новости / Сергей КомпанийченкоВиктор Черномырдин, адмирал Феликс Громов и министр обороны России Игорь Николаевич Родионов принимают парад на празднике, посвященном 300-летию Российского флота
Виктор Черномырдин, адмирал Феликс Громов и министр обороны России Игорь Николаевич Родионов принимают парад на празднике, посвященном 300-летию Российского флота