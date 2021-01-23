https://ria.ru/20210123/admiral-1594270617.html

Умер экс-главком ВМФ России Феликс Громов

Умер экс-главком ВМФ России Феликс Громов

Главнокомандующий Военно-морским флотом в 1992-1997 годах адмирал Феликс Громов умер на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T12:55

2021-01-23T12:55

2021-01-23T13:46

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Главнокомандующий Военно-морским флотом в 1992-1997 годах адмирал Феликс Громов умер на 84-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.Он добавил, что пока время и место захоронения военачальника не определено. "Заседает комиссия, которая определит дату и место", — отметил он.

https://ria.ru/20201229/gremyaschiy-1591372253.html

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