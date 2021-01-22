https://ria.ru/20210122/zoopark-1594007335.html
Вышел концертный альбом "Зоопарка", записанный на премьере "Ассы"
Вышел концертный альбом "Зоопарка", записанный на премьере "Ассы"
Вышел альбом группы "Зоопарк" с записью концерта 1988 года на премьере фильма "Асса" в Доме культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ), сообщается на... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T02:35
2021-01-22T02:35
2021-01-22T02:35
сергей бугаев (художник)
культура
новости культуры
аквариум
александр кушнир
звуки му
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вышел альбом группы "Зоопарк" с записью концерта 1988 года на премьере фильма "Асса" в Доме культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ), сообщается на сайте лейбла "Выргород". Пластинка выпущена ограниченным тиражом на виниле, дисках и DVD с архивными видеозаписями выступлений в ДК МАИ, ДК "Нива" и Ленинградском рок-клубе.На винилом альбоме — сольное выступление "Зоопарка" 8 апреля 1988 года. Тогда были исполнены: "Песня простого человека", "Белая ночь/Белая тепло", "Буги-вуги (каждый день)", "Дрянь", "Пригородный блюз", "Гопники", "Мажорный рок-н-ролл", "Право на рок" и "Трезвость — норма жизни".На компакт-диске также представлены несколько треков Сергея Рыженко, сыгранных на этом концерте в ДК МЭЛЗ в акустике и в сопровождении "Зоопарка". В фильме он играет самого себя и поет за Сергея Бугаева "Африку", исполнителя роли Бананана.Бонусом на диске добавлен финальный джем "Зоопарка" с концерта 17 апреля 1988, на котором Майк вместе с музыкантами "Аквариума" (Гребенщиковым, Титовым, Трощенковым) и "Звуков Му" (Липницким и Хотиным) исполняет рок-н-ролльные стандарты: Route 66 и Blue Suede Shoes, а также композицию Wild Thing из репертуара The Troggs.
https://ria.ru/20210111/rok-klub-1592615729.html
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сергей бугаев (художник), новости культуры, аквариум, александр кушнир, звуки му
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости
. Вышел альбом группы "Зоопарк" с записью концерта 1988 года на премьере фильма "Асса" в Доме культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ), сообщается
на сайте лейбла "Выргород".
Пластинка выпущена ограниченным тиражом на виниле, дисках и DVD с архивными видеозаписями выступлений в ДК МАИ, ДК "Нива" и Ленинградском рок-клубе.
На винилом альбоме — сольное выступление "Зоопарка" 8 апреля 1988 года. Тогда были исполнены: "Песня простого человека", "Белая ночь/Белая тепло", "Буги-вуги (каждый день)", "Дрянь", "Пригородный блюз", "Гопники", "Мажорный рок-н-ролл", "Право на рок" и "Трезвость — норма жизни".
"Я случайно нашел эту запись в архиве у знакомых, и меня приятно поразило качество, — вспоминает автор книги "Бегство из зоопарка" Александр Кушнир. — Резко воодушевившись услышанным, я начал решительно уговаривать "Отделение ВЫХОД" оперативно издать этот концерт в год 65-летия Майка Науменко. Три или четыре месяца активных телефонных переговоров завершились решением о выпуске концертного релиза "Зоопарка".
На компакт-диске также представлены несколько треков Сергея Рыженко, сыгранных на этом концерте в ДК МЭЛЗ в акустике и в сопровождении "Зоопарка". В фильме он играет самого себя и поет за Сергея Бугаева "Африку", исполнителя роли Бананана.
Бонусом на диске добавлен финальный джем "Зоопарка" с концерта 17 апреля 1988, на котором Майк вместе с музыкантами "Аквариума" (Гребенщиковым, Титовым, Трощенковым) и "Звуков Му" (Липницким и Хотиным) исполняет рок-н-ролльные стандарты: Route 66 и Blue Suede Shoes, а также композицию Wild Thing из репертуара The Troggs.