Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210122/zoopark-1594007335.html
Вышел концертный альбом "Зоопарка", записанный на премьере "Ассы"
Вышел концертный альбом "Зоопарка", записанный на премьере "Ассы"
Вышел альбом группы "Зоопарк" с записью концерта 1988 года на премьере фильма "Асса" в Доме культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ), сообщается на... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T02:35
2021-01-22T02:35
сергей бугаев (художник)
культура
новости культуры
аквариум
александр кушнир
звуки му
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/67523/01/675230106_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_3fb665d2b39c245b7053c0a9641d41bc.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вышел альбом группы "Зоопарк" с записью концерта 1988 года на премьере фильма "Асса" в Доме культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ), сообщается на сайте лейбла "Выргород". Пластинка выпущена ограниченным тиражом на виниле, дисках и DVD с архивными видеозаписями выступлений в ДК МАИ, ДК "Нива" и Ленинградском рок-клубе.На винилом альбоме — сольное выступление "Зоопарка" 8 апреля 1988 года. Тогда были исполнены: "Песня простого человека", "Белая ночь/Белая тепло", "Буги-вуги (каждый день)", "Дрянь", "Пригородный блюз", "Гопники", "Мажорный рок-н-ролл", "Право на рок" и "Трезвость — норма жизни".На компакт-диске также представлены несколько треков Сергея Рыженко, сыгранных на этом концерте в ДК МЭЛЗ в акустике и в сопровождении "Зоопарка". В фильме он играет самого себя и поет за Сергея Бугаева "Африку", исполнителя роли Бананана.Бонусом на диске добавлен финальный джем "Зоопарка" с концерта 17 апреля 1988, на котором Майк вместе с музыкантами "Аквариума" (Гребенщиковым, Титовым, Трощенковым) и "Звуков Му" (Липницким и Хотиным) исполняет рок-н-ролльные стандарты: Route 66 и Blue Suede Shoes, а также композицию Wild Thing из репертуара The Troggs.
https://ria.ru/20210111/rok-klub-1592615729.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/67523/01/675230106_132:0:2799:2000_1920x0_80_0_0_44aab60b314d9b8a03e08026e4c95cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей бугаев (художник), новости культуры, аквариум, александр кушнир, звуки му

Вышел концертный альбом "Зоопарка", записанный на премьере "Ассы"

02:35 22.01.2021
 
© РИА Новости / Макаренко / Перейти в фотобанкМайк Науменко - основатель и лидер группы "Зоопарк"
Майк Науменко - основатель и лидер группы Зоопарк - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Макаренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вышел альбом группы "Зоопарк" с записью концерта 1988 года на премьере фильма "Асса" в Доме культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ), сообщается на сайте лейбла "Выргород".
Пластинка выпущена ограниченным тиражом на виниле, дисках и DVD с архивными видеозаписями выступлений в ДК МАИ, ДК "Нива" и Ленинградском рок-клубе.
На винилом альбоме — сольное выступление "Зоопарка" 8 апреля 1988 года. Тогда были исполнены: "Песня простого человека", "Белая ночь/Белая тепло", "Буги-вуги (каждый день)", "Дрянь", "Пригородный блюз", "Гопники", "Мажорный рок-н-ролл", "Право на рок" и "Трезвость — норма жизни".

"Я случайно нашел эту запись в архиве у знакомых, и меня приятно поразило качество, — вспоминает автор книги "Бегство из зоопарка" Александр Кушнир. — Резко воодушевившись услышанным, я начал решительно уговаривать "Отделение ВЫХОД" оперативно издать этот концерт в год 65-летия Майка Науменко. Три или четыре месяца активных телефонных переговоров завершились решением о выпуске концертного релиза "Зоопарка".

На компакт-диске также представлены несколько треков Сергея Рыженко, сыгранных на этом концерте в ДК МЭЛЗ в акустике и в сопровождении "Зоопарка". В фильме он играет самого себя и поет за Сергея Бугаева "Африку", исполнителя роли Бананана.
Бонусом на диске добавлен финальный джем "Зоопарка" с концерта 17 апреля 1988, на котором Майк вместе с музыкантами "Аквариума" (Гребенщиковым, Титовым, Трощенковым) и "Звуков Му" (Липницким и Хотиным) исполняет рок-н-ролльные стандарты: Route 66 и Blue Suede Shoes, а также композицию Wild Thing из репертуара The Troggs.
Андрей Крисанов, Георгий Гурьянов и Виктор Цой во дворе мастерской Тимура Новикова. 1985 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 19:29Культура
Выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях" открылась в Русском музее
 
КультураСергей Бугаев (художник)Новости культурыАквариумАлександр КушнирЗвуки Му
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Исследование: 31% россиян не согласны платить за высшее образование
07:03Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанов
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
Лента новостейМолния