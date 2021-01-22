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Новый президент Киргизии отказался от кортежа и банкета на инаугурации
Новый президент Киргизии отказался от кортежа и банкета на инаугурации
Новый президент Киргизии Садыр Жапаров отказался от кортежа и банкета во время инаугурации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:47
2021-01-22T10:48
президентские выборы в киргизии — 2021
садыр жапаров
киргизия
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БИШКЕК, 22 янв - РИА Новости. Новый президент Киргизии Садыр Жапаров отказался от кортежа и банкета во время инаугурации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.По словам новоизбранного лидера, "государство должно фокусировать все свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд"."Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся после октябрьских событий, экономическое, финансовое и эпидемиологическое положение республики, считаю необходимым отметить, что в такой ситуации мы должны отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий. Думаю, народ нас поймет и поддержит", - подчеркнул Жапаров.Досрочные президентские выборы в Киргизии прошли 10 января. Согласно итоговым данным ЦИК, Садыр Жапаров одержал победу в первом туре, набрав 79,2% голосов. Инаугурация нового лидера пройдет 28 января в государственной филармонии республики.
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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, киргизия, в мире

Новый президент Киргизии отказался от кортежа и банкета на инаугурации

10:47 22.01.2021 (обновлено: 10:48 22.01.2021)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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БИШКЕК, 22 янв - РИА Новости. Новый президент Киргизии Садыр Жапаров отказался от кортежа и банкета во время инаугурации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Я принял решение отказаться от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы. Важно учесть и осуществить только требуемые законодательством обязательные процедуры вступления в должность президента", - цитирует заявление Жапарова пресс-служба президента.
По словам новоизбранного лидера, "государство должно фокусировать все свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд".
"Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся после октябрьских событий, экономическое, финансовое и эпидемиологическое положение республики, считаю необходимым отметить, что в такой ситуации мы должны отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий. Думаю, народ нас поймет и поддержит", - подчеркнул Жапаров.
Досрочные президентские выборы в Киргизии прошли 10 января. Согласно итоговым данным ЦИК, Садыр Жапаров одержал победу в первом туре, набрав 79,2% голосов. Инаугурация нового лидера пройдет 28 января в государственной филармонии республики.
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Президентские выборы в Киргизии — 2021Садыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
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