https://ria.ru/20210122/zhaparov-1594118690.html

Новый президент Киргизии отказался от кортежа и банкета на инаугурации

Новый президент Киргизии отказался от кортежа и банкета на инаугурации

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров отказался от кортежа и банкета во время инаугурации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:47

2021-01-22T10:47

2021-01-22T10:48

президентские выборы в киргизии — 2021

садыр жапаров

киргизия

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БИШКЕК, 22 янв - РИА Новости. Новый президент Киргизии Садыр Жапаров отказался от кортежа и банкета во время инаугурации, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.По словам новоизбранного лидера, "государство должно фокусировать все свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд"."Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся после октябрьских событий, экономическое, финансовое и эпидемиологическое положение республики, считаю необходимым отметить, что в такой ситуации мы должны отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий. Думаю, народ нас поймет и поддержит", - подчеркнул Жапаров.Досрочные президентские выборы в Киргизии прошли 10 января. Согласно итоговым данным ЦИК, Садыр Жапаров одержал победу в первом туре, набрав 79,2% голосов. Инаугурация нового лидера пройдет 28 января в государственной филармонии республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/kirgiziya-1592528189.html

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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, киргизия, в мире