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После взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане началась проверка
После взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане началась проверка
Прокуратура начала проверку после взрыва на нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана, в результате которого два человека погибли и один пострадал,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:06
2021-01-22T12:06
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после взрыва на нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана, в результате которого два человека погибли и один пострадал, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.Ранее источник в оперативных службах региона сообщил, что в 9.50 пятницы при проведении испытаний воздухом резервуара установки предварительного сброса воды на открытой площадке ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" в селе Большое Нуркеево произошёл взрыв. В результате два человека погибли, один ранен."Прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево. По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв ёмкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО "Малые нефтяные компании Татарстана", - сказал Галиев журналистам.Он подтвердил информацию о гибели двух и ранении одного человека.По словам Галиева, на место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская. Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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республика татарстан (татарстан), происшествия

После взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане началась проверка

12:06 22.01.2021
 
© Фото : Прокуратура Республики ТатарстанМесто взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане
Место взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Прокуратура Республики Татарстан
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КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после взрыва на нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана, в результате которого два человека погибли и один пострадал, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
Ранее источник в оперативных службах региона сообщил, что в 9.50 пятницы при проведении испытаний воздухом резервуара установки предварительного сброса воды на открытой площадке ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" в селе Большое Нуркеево произошёл взрыв. В результате два человека погибли, один ранен.
"Прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево. По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв ёмкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО "Малые нефтяные компании Татарстана", - сказал Галиев журналистам.
Он подтвердил информацию о гибели двух и ранении одного человека.
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По словам Галиева, на место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская. Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
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