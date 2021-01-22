https://ria.ru/20210122/vzryv-1594133580.html

После взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане началась проверка

После взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане началась проверка

Прокуратура начала проверку после взрыва на нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана, в результате которого два человека погибли и один пострадал,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:06

2021-01-22T12:06

2021-01-22T12:06

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после взрыва на нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана, в результате которого два человека погибли и один пострадал, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.Ранее источник в оперативных службах региона сообщил, что в 9.50 пятницы при проведении испытаний воздухом резервуара установки предварительного сброса воды на открытой площадке ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" в селе Большое Нуркеево произошёл взрыв. В результате два человека погибли, один ранен."Прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево. По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв ёмкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО "Малые нефтяные компании Татарстана", - сказал Галиев журналистам.Он подтвердил информацию о гибели двух и ранении одного человека.По словам Галиева, на место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская. Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20210122/obrushenie-1594099186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия