https://ria.ru/20210122/vzryv-1594128425.html

На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв

На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв

На одном из малых нефтяных предприятий в Сармановском районе Татарстана произошел взрыв, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:39

2021-01-22T11:39

2021-01-22T14:27

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 22 янв — РИА Новости. На одном из малых нефтяных предприятий в Сармановском районе Татарстана произошел взрыв, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте происшествия.По предварительным данным, два человека погибли, один получил травмы.ЧП произошло во время испытаний на площадке ООО "Малая нефтяная компания Татарстана" (МНКТ) в селе Большое Нуркеево. Как рассказал собеседник агентства, во время испытания сжатым воздухом разорвалась установка предварительного спуска воды емкостью 50 кубических метров.Следователи возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее смерть по неосторожности. Виновным грозит до семи лет лишения свободы.Ранее Приволжское управление Ростехнадзора сообщило, что проведет внеплановую проверку ООО "МНКТ".Компания "МНКТ" была основана в 2001 году, она ведет разработку и обслуживание пяти крупных нефтяных участков Татарстана: Сунчелеевского, Западно-Бурейкинского, Агбязовского, Актанышского и Нуркеевского месторождений. Входит в группу компаний "ГранаТ-Стан Групп", предоставляющую комплексные услуги в сфере добычи нефти и газа на территории Татарстана и других регионов России.

https://ria.ru/20210122/obrushenie-1594099186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия