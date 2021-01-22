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В МИД прокомментировали высылку российского дипломата из Албании
В МИД прокомментировали высылку российского дипломата из Албании
Москва с большим сожалением воспринимает решение о высылке российского дипломата из Тираны, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:51
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
албания
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москва с большим сожалением воспринимает решение о высылке российского дипломата из Тираны, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.Накануне Албания объявила персоной нон грата российского дипломата "из-за нарушения антикоронавирусных мер", он должен покинуть страну в течение 72 часов.Один из главных принципов в дипломатии — взаимность, его никто не отменял, подчеркнул собеседник агентства.Это первый случай высылки российского дипломата в новом году. В 2020-м на такие шаги пошли в Болгарии, Нидерландах, Австрии, Словакии и Чехии, чаще всего звучали обвинения в шпионаже. Москва реагировала зеркально.
https://ria.ru/20210122/diplomaty-1594090959.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), албания

В МИД прокомментировали высылку российского дипломата из Албании

11:51 22.01.2021 (обновлено: 12:45 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москва с большим сожалением воспринимает решение о высылке российского дипломата из Тираны, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
Накануне Албания объявила персоной нон грата российского дипломата "из-за нарушения антикоронавирусных мер", он должен покинуть страну в течение 72 часов.

"Это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений, и конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа", — прокомментировал Грушко.

Один из главных принципов в дипломатии — взаимность, его никто не отменял, подчеркнул собеседник агентства.
Это первый случай высылки российского дипломата в новом году. В 2020-м на такие шаги пошли в Болгарии, Нидерландах, Австрии, Словакии и Чехии, чаще всего звучали обвинения в шпионаже. Москва реагировала зеркально.
Портфель - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 00:27
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Албания
 
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