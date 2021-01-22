https://ria.ru/20210122/vysylka-1594130497.html

В МИД прокомментировали высылку российского дипломата из Албании

В МИД прокомментировали высылку российского дипломата из Албании

Москва с большим сожалением воспринимает решение о высылке российского дипломата из Тираны, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:51

2021-01-22T11:51

2021-01-22T12:45

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

албания

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москва с большим сожалением воспринимает решение о высылке российского дипломата из Тираны, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.Накануне Албания объявила персоной нон грата российского дипломата "из-за нарушения антикоронавирусных мер", он должен покинуть страну в течение 72 часов.Один из главных принципов в дипломатии — взаимность, его никто не отменял, подчеркнул собеседник агентства.Это первый случай высылки российского дипломата в новом году. В 2020-м на такие шаги пошли в Болгарии, Нидерландах, Австрии, Словакии и Чехии, чаще всего звучали обвинения в шпионаже. Москва реагировала зеркально.

https://ria.ru/20210122/diplomaty-1594090959.html

россия

албания

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), албания