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Страховые выплаты медикам по коронавирусу: алгоритм получения

Страховые выплаты медикам по коронавирусу: алгоритм получения

В условиях пандемии медики, заболевшие коронавирусом, имеют право на страховые выплаты от государства. Как их получить и как действовать, если компенсацию не... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:54

2021-01-22T15:54

2021-01-22T15:54

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

социальные выплаты

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В условиях пандемии медики, заболевшие коронавирусом, имеют право на страховые выплаты от государства. Как их получить и как действовать, если компенсацию не назначают — в материале РИА Новости.Согласно указу президента РФ №313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников", сотрудникам учреждений здравоохранения, заразившимся коронавирусом, должны предоставить дополнительную денежную помощь. Документ о выплатах медикам по коронавирусу в России опубликован на официальном сайте Кремля.Какие выплаты положены переболевшим коронавирусом медикамДополнительные гарантии медикам, заболевшим коронавирусом в 2020-2021 годах, предоставляются в виде единовременной выплаты. При этом страховыми случаями считаются:Кому положены страховые выплаты в случае заражения коронавирусомДополнительные деньги при страховых случаях полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям "скорой", работающим с коронавирусными пациентам, а также с больными с подозрением на инфекцию.В случае смерти сотрудника учреждения здравоохранения после заражения на работе единовременную страховую выплату могут получить:Какова сумма В случае смерти медработника в результате заражения коронавирусом на работе выплата составит 2 752 452 рублей. В случае временной потери трудоспособности — 68 811 рублей. При получении инвалидности I группы — 2 064 339 рублей, II группы — 1 376 226 рублей, III группы — 688 113 рублей.Как получить выплату медику, заболевшему коронавирусомСуществует алгоритм, как получить страховую выплату медику, заразившемуся коронавирусом. После подтверждения диагноза медицинское учреждение должно сообщить об этом в ФСС и создать комиссию по расследованию страхового случая. Ее задача — убедиться, что заражение произошло на работе. Решение комиссия должна принять в течение суток. После этого оформляется справка с окончательным вердиктом, ее передают в ФСС.Если факт профессионального заболевания подтвержден, то в течение одного календарного дня страховщики готовят документы для оформления единовременной выплаты.Что делать, если выплату не назначаютНа сайте ФСС размещена памятка о действиях, в случае если медик заразился коронавирусом на работе. Однако система не всегда работает как часы. — Часто отказывают в выплате по причине постановки неправильного диагноза, который не подпадает под список болезней, из-за которых выплачивается страховка, — рассказал РИА Новости оргсекретарь профсоюза медработников "Действие" Александр Золотарев. — В таком случае после получения отказа от медицинской организации необходимо обращаться напрямую в ФСС и Росздравнадзор. Также часто отказывают, когда у пациента отрицательный тест на COVID-19, но при этом имеются "положительные" результаты КТ и анализ на антитела. По закону достаточно данных одного из трех исследований для назначения выплаты. На этом основании следует жаловаться в ФСС и параллельно в прокуратуру. Кроме того, бывает, что медицинская организация вовсе не собирает комиссию для проведения расследования, игнорирует свои обязанности. В таком случае необходимо обращаться в минздрав региона проживания и ФСС. Но существует и самый сложный случай — когда переболевший сотрудник не относится к медперсоналу. Например, это может быть уборщик в учреждении, водитель "скорой", медицинский статистик, диспетчер по приему и передаче вызовов бригадам. В таком случае нужно доказывать, что подобного рода сотрудники несут обязанности, для выполнения которых вынуждены контактировать с зараженными, как и медицинский персонал. Для решения этого вопроса нужно обращаться в профсоюз учреждения (при наличии) или минздрав, Росздравнадзор и прокуратуру. И только после признания данных работников в качестве медицинских можно требовать назначения страховой выплаты.

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https://ria.ru/20210113/vyplaty-1592896323.html

https://ria.ru/20210106/mediki-1592135684.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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