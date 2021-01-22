Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/vyplaty-1594177843.html
Страховые выплаты медикам по коронавирусу: алгоритм получения
Страховые выплаты медикам по коронавирусу: алгоритм получения
В условиях пандемии медики, заболевшие коронавирусом, имеют право на страховые выплаты от государства. Как их получить и как действовать, если компенсацию не... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:54
2021-01-22T15:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
социальные выплаты
вред здоровью
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741381_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_4fbe38d4f23ccf63dd2fcc65d2b76b11.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В условиях пандемии медики, заболевшие коронавирусом, имеют право на страховые выплаты от государства. Как их получить и как действовать, если компенсацию не назначают — в материале РИА Новости.Согласно указу президента РФ №313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников", сотрудникам учреждений здравоохранения, заразившимся коронавирусом, должны предоставить дополнительную денежную помощь. Документ о выплатах медикам по коронавирусу в России опубликован на официальном сайте Кремля.Какие выплаты положены переболевшим коронавирусом медикамДополнительные гарантии медикам, заболевшим коронавирусом в 2020-2021 годах, предоставляются в виде единовременной выплаты. При этом страховыми случаями считаются:Кому положены страховые выплаты в случае заражения коронавирусомДополнительные деньги при страховых случаях полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям "скорой", работающим с коронавирусными пациентам, а также с больными с подозрением на инфекцию.В случае смерти сотрудника учреждения здравоохранения после заражения на работе единовременную страховую выплату могут получить:Какова сумма В случае смерти медработника в результате заражения коронавирусом на работе выплата составит 2 752 452 рублей. В случае временной потери трудоспособности — 68 811 рублей. При получении инвалидности I группы — 2 064 339 рублей, II группы — 1 376 226 рублей, III группы — 688 113 рублей.Как получить выплату медику, заболевшему коронавирусомСуществует алгоритм, как получить страховую выплату медику, заразившемуся коронавирусом. После подтверждения диагноза медицинское учреждение должно сообщить об этом в ФСС и создать комиссию по расследованию страхового случая. Ее задача — убедиться, что заражение произошло на работе. Решение комиссия должна принять в течение суток. После этого оформляется справка с окончательным вердиктом, ее передают в ФСС.Если факт профессионального заболевания подтвержден, то в течение одного календарного дня страховщики готовят документы для оформления единовременной выплаты.Что делать, если выплату не назначаютНа сайте ФСС размещена памятка о действиях, в случае если медик заразился коронавирусом на работе. Однако система не всегда работает как часы. — Часто отказывают в выплате по причине постановки неправильного диагноза, который не подпадает под список болезней, из-за которых выплачивается страховка, — рассказал РИА Новости оргсекретарь профсоюза медработников "Действие" Александр Золотарев. — В таком случае после получения отказа от медицинской организации необходимо обращаться напрямую в ФСС и Росздравнадзор. Также часто отказывают, когда у пациента отрицательный тест на COVID-19, но при этом имеются "положительные" результаты КТ и анализ на антитела. По закону достаточно данных одного из трех исследований для назначения выплаты. На этом основании следует жаловаться в ФСС и параллельно в прокуратуру. Кроме того, бывает, что медицинская организация вовсе не собирает комиссию для проведения расследования, игнорирует свои обязанности. В таком случае необходимо обращаться в минздрав региона проживания и ФСС. Но существует и самый сложный случай — когда переболевший сотрудник не относится к медперсоналу. Например, это может быть уборщик в учреждении, водитель "скорой", медицинский статистик, диспетчер по приему и передаче вызовов бригадам. В таком случае нужно доказывать, что подобного рода сотрудники несут обязанности, для выполнения которых вынуждены контактировать с зараженными, как и медицинский персонал. Для решения этого вопроса нужно обращаться в профсоюз учреждения (при наличии) или минздрав, Росздравнадзор и прокуратуру. И только после признания данных работников в качестве медицинских можно требовать назначения страховой выплаты.
https://ria.ru/20210118/vyplaty-1593464568.html
https://ria.ru/20210113/vyplaty-1592896323.html
https://ria.ru/20210106/mediki-1592135684.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741381_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_173f73ed18af2202be8dae3f71898c82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, социальные выплаты, вред здоровью, здоровье - общество, общество

Страховые выплаты медикам по коронавирусу: алгоритм получения

15:54 22.01.2021
 
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В условиях пандемии медики, заболевшие коронавирусом, имеют право на страховые выплаты от государства. Как их получить и как действовать, если компенсацию не назначают — в материале РИА Новости.
Согласно указу президента РФ №313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников", сотрудникам учреждений здравоохранения, заразившимся коронавирусом, должны предоставить дополнительную денежную помощь. Документ о выплатах медикам по коронавирусу в России опубликован на официальном сайте Кремля.

Какие выплаты положены переболевшим коронавирусом медикам

Дополнительные гарантии медикам, заболевшим коронавирусом в 2020-2021 годах, предоставляются в виде единовременной выплаты. При этом страховыми случаями считаются:
  • гибель медика из-за инфицирования на работе;
  • развитие из-за коронавируса осложнений, повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности (перечень определен распоряжением правительства РФ от 15.05.2020 г. № 1272-р);
  • получение инвалидности в результате развития осложнений после перенесенного ковида.
Госпиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 10:42
Путин ожидает доклад о выплатах медикам, боровшимся с COVID в праздники

Кому положены страховые выплаты в случае заражения коронавирусом

Дополнительные деньги при страховых случаях полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям "скорой", работающим с коронавирусными пациентам, а также с больными с подозрением на инфекцию.
В случае смерти сотрудника учреждения здравоохранения после заражения на работе единовременную страховую выплату могут получить:
  • муж или жена медика;
  • родители или усыновители;
  • дедушка и (или) бабушка при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее 3 лет;
  • отчим и (или) мачеха при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее 5 лет;
  • несовершеннолетние дети умершего медика, а также его дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, получающие образование по очной форме;
  • подопечные медика.

Какова сумма

В случае смерти медработника в результате заражения коронавирусом на работе выплата составит 2 752 452 рублей. В случае временной потери трудоспособности — 68 811 рублей. При получении инвалидности I группы — 2 064 339 рублей, II группы — 1 376 226 рублей, III группы — 688 113 рублей.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 16:56Распространение коронавируса
Голикова оценила ситуацию с выплатами медикам, борющимся с COVID-19

Как получить выплату медику, заболевшему коронавирусом

Существует алгоритм, как получить страховую выплату медику, заразившемуся коронавирусом. После подтверждения диагноза медицинское учреждение должно сообщить об этом в ФСС и создать комиссию по расследованию страхового случая. Ее задача — убедиться, что заражение произошло на работе. Решение комиссия должна принять в течение суток. После этого оформляется справка с окончательным вердиктом, ее передают в ФСС.
Если факт профессионального заболевания подтвержден, то в течение одного календарного дня страховщики готовят документы для оформления единовременной выплаты.

Что делать, если выплату не назначают

На сайте ФСС размещена памятка о действиях, в случае если медик заразился коронавирусом на работе. Однако система не всегда работает как часы.
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 15:17Распространение коронавируса
Выплаты за декабрь получили почти 700 тысяч работающих с COVID-19 медиков
— Часто отказывают в выплате по причине постановки неправильного диагноза, который не подпадает под список болезней, из-за которых выплачивается страховка, — рассказал РИА Новости оргсекретарь профсоюза медработников "Действие" Александр Золотарев. — В таком случае после получения отказа от медицинской организации необходимо обращаться напрямую в ФСС и Росздравнадзор. Также часто отказывают, когда у пациента отрицательный тест на COVID-19, но при этом имеются "положительные" результаты КТ и анализ на антитела. По закону достаточно данных одного из трех исследований для назначения выплаты. На этом основании следует жаловаться в ФСС и параллельно в прокуратуру. Кроме того, бывает, что медицинская организация вовсе не собирает комиссию для проведения расследования, игнорирует свои обязанности. В таком случае необходимо обращаться в минздрав региона проживания и ФСС. Но существует и самый сложный случай — когда переболевший сотрудник не относится к медперсоналу. Например, это может быть уборщик в учреждении, водитель "скорой", медицинский статистик, диспетчер по приему и передаче вызовов бригадам. В таком случае нужно доказывать, что подобного рода сотрудники несут обязанности, для выполнения которых вынуждены контактировать с зараженными, как и медицинский персонал. Для решения этого вопроса нужно обращаться в профсоюз учреждения (при наличии) или минздрав, Росздравнадзор и прокуратуру. И только после признания данных работников в качестве медицинских можно требовать назначения страховой выплаты.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19социальные выплатыВред здоровьюЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния