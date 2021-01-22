Встречу политсоветников "нормандского формата" перенесли
14:48 22.01.2021 (обновлено: 14:49 22.01.2021)
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Встреча политических советников лидеров "нормандского формата" по Украине перенесена на несколько дней по взаимному согласию сторон, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее источник в Кремле сообщал РИА Новости, что встреча политических советников лидеров "нормандского формата" по Украине пройдет в онлайн-формате 22 января.
"Встреча перенесена на несколько дней по взаимному согласию", - сказал собеседник агентства.
Личные переговоры политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошли на прошлой неделе в Берлине. Они длились более шести часов. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения