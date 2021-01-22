https://ria.ru/20210122/vstrecha-1594163125.html

Встречу политсоветников "нормандского формата" перенесли

Встречу политсоветников "нормандского формата" перенесли

Встреча политических советников лидеров "нормандского формата" по Украине перенесена на несколько дней по взаимному согласию сторон, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:48

2021-01-22T14:48

2021-01-22T14:49

дмитрий козак

париж

берлин (город)

украина

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Встреча политических советников лидеров "нормандского формата" по Украине перенесена на несколько дней по взаимному согласию сторон, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее источник в Кремле сообщал РИА Новости, что встреча политических советников лидеров "нормандского формата" по Украине пройдет в онлайн-формате 22 января."Встреча перенесена на несколько дней по взаимному согласию", - сказал собеседник агентства.Личные переговоры политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошли на прошлой неделе в Берлине. Они длились более шести часов. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/sammit-1592856827.html

париж

берлин (город)

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дмитрий козак, париж, берлин (город), украина, в мире