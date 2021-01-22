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Встречу политсоветников "нормандского формата" перенесли
Встречу политсоветников "нормандского формата" перенесли
Встреча политических советников лидеров "нормандского формата" по Украине перенесена на несколько дней по взаимному согласию сторон, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:48
2021-01-22T14:49
дмитрий козак
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в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Встреча политических советников лидеров "нормандского формата" по Украине перенесена на несколько дней по взаимному согласию сторон, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее источник в Кремле сообщал РИА Новости, что встреча политических советников лидеров "нормандского формата" по Украине пройдет в онлайн-формате 22 января."Встреча перенесена на несколько дней по взаимному согласию", - сказал собеседник агентства.Личные переговоры политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошли на прошлой неделе в Берлине. Они длились более шести часов. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
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дмитрий козак, париж, берлин (город), украина, в мире

Встречу политсоветников "нормандского формата" перенесли

14:48 22.01.2021 (обновлено: 14:49 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Встреча политических советников лидеров "нормандского формата" по Украине перенесена на несколько дней по взаимному согласию сторон, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее источник в Кремле сообщал РИА Новости, что встреча политических советников лидеров "нормандского формата" по Украине пройдет в онлайн-формате 22 января.
"Встреча перенесена на несколько дней по взаимному согласию", - сказал собеседник агентства.
Личные переговоры политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошли на прошлой неделе в Берлине. Они длились более шести часов. С российской стороны в них принял участие замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 13:38
"В любом случае". Источник указал формат встречи "нормандских" советников
На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
Дмитрий КозакПарижБерлин (город)УкраинаВ мире
 
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