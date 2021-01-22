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В Воронеже арестовали сотрудника юрфирмы, напавшего на журналиста
В Воронеже арестовали сотрудника юрфирмы, напавшего на журналиста
Сотрудник юридической фирмы в Воронеже, который обвиняется в том, что распылил газовый баллончик в лицо журналиста, взят под стражу, сообщает в пятницу... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:22
2021-01-22T12:22
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Сотрудник юридической фирмы в Воронеже, который обвиняется в том, что распылил газовый баллончик в лицо журналиста, взят под стражу, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, 12 ноября корреспондент программы, выходящей на федеральном канале, прибыл в офис воронежской компании, оказывающей юридические услуги населению. В это время сотрудник фирмы, желая помешать деятельности журналиста, распылил содержимое газового баллончика в лицо корреспондента. В отношении 33-летнего сотрудника юридической фирмы было возбуждено уголовное дело по статье "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с применением насилия"."В настоящее время 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, по ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, ведется сбор и закрепление доказательственной базы.Ранее СК писал в связи с этим инцидентом, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить деятельность лжеюристов в Воронеже, сюжет о которой вышел в ток-шоу на канале "Россия 1".
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, воронеж, происшествия

В Воронеже арестовали сотрудника юрфирмы, напавшего на журналиста

12:22 22.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Сотрудник юридической фирмы в Воронеже, который обвиняется в том, что распылил газовый баллончик в лицо журналиста, взят под стражу, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 12 ноября корреспондент программы, выходящей на федеральном канале, прибыл в офис воронежской компании, оказывающей юридические услуги населению. В это время сотрудник фирмы, желая помешать деятельности журналиста, распылил содержимое газового баллончика в лицо корреспондента. В отношении 33-летнего сотрудника юридической фирмы было возбуждено уголовное дело по статье "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с применением насилия".
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"В настоящее время 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, по ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, ведется сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее СК писал в связи с этим инцидентом, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить деятельность лжеюристов в Воронеже, сюжет о которой вышел в ток-шоу на канале "Россия 1".
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