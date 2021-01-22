https://ria.ru/20210122/vmeshatelstvo-1594116274.html

В ОП заявили о внешнем вмешательстве в российскую избирательную кампанию

В ОП заявили о внешнем вмешательстве в российскую избирательную кампанию

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич сообщил, что в социальных сетях фиксируются факты внешнего... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:31

2021-01-22T10:31

2021-01-22T10:31

александр малькевич

общественная палата рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155625/78/1556257875_0:136:3024:1837_1920x0_80_0_0_f8543a0ebd3923f88e89784486b17fee.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич сообщил, что в социальных сетях фиксируются факты внешнего вмешательства в российскую избирательную кампанию."Избирательная кампания в России идет. И мы видим факты внешнего вмешательства: прямо с начала января через спланированные большие пиар-кампании с использованием новейших социальных технологий на площадках новых медиа. И безусловно, с этим нужно бороться", - заявил Малькевич на круглом столе "Заблокировать нельзя помиловать - где поставить запятую?".Общественник также напомнил о фактах "продолжающейся цензуры российских СМИ".

https://ria.ru/20201224/vmeshatelstvo-1590781654.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, общественная палата рф, политика