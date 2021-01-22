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В ОП заявили о внешнем вмешательстве в российскую избирательную кампанию
В ОП заявили о внешнем вмешательстве в российскую избирательную кампанию
Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич сообщил, что в социальных сетях фиксируются факты внешнего... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:31
2021-01-22T10:31
александр малькевич
общественная палата рф
политика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич сообщил, что в социальных сетях фиксируются факты внешнего вмешательства в российскую избирательную кампанию."Избирательная кампания в России идет. И мы видим факты внешнего вмешательства: прямо с начала января через спланированные большие пиар-кампании с использованием новейших социальных технологий на площадках новых медиа. И безусловно, с этим нужно бороться", - заявил Малькевич на круглом столе "Заблокировать нельзя помиловать - где поставить запятую?".Общественник также напомнил о фактах "продолжающейся цензуры российских СМИ".
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александр малькевич, общественная палата рф, политика

В ОП заявили о внешнем вмешательстве в российскую избирательную кампанию

10:31 22.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич сообщил, что в социальных сетях фиксируются факты внешнего вмешательства в российскую избирательную кампанию.
"Избирательная кампания в России идет. И мы видим факты внешнего вмешательства: прямо с начала января через спланированные большие пиар-кампании с использованием новейших социальных технологий на площадках новых медиа. И безусловно, с этим нужно бороться", - заявил Малькевич на круглом столе "Заблокировать нельзя помиловать - где поставить запятую?".
Общественник также напомнил о фактах "продолжающейся цензуры российских СМИ".
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Александр МалькевичОбщественная палата РФПолитика
 
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