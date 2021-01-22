https://ria.ru/20210122/vashington-1594111529.html
Около 15 тысяч нацгвардейцев, охранявших Капитолий, покинут Вашингтон
Около 15 тысяч нацгвардейцев, охранявших Капитолий, покинут Вашингтон
Около 15 тысяч бойцов национальной гвардии, охранявших Капитолий США, в ближайшие несколько дней покинут Вашингтон, сообщается на сайте бюро американской... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T09:53
2021-01-22T09:53
2021-01-22T09:53
захват капитолия в вашингтоне
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Около 15 тысяч бойцов национальной гвардии, охранявших Капитолий США, в ближайшие несколько дней покинут Вашингтон, сообщается на сайте бюро американской национальной гвардии.Силы нацгвардии были срочно переброшены в Вашингтон, после событий 6 января, когда протестующие сторонники бывшего тогда президентом Дональда Трампа захватили здание конгресса. Все мировые СМИ обошли фотографии гвардейцев, отдыхающих прямо на полу залов Капитолия."Бюро национальной гвардии оказывает помощь штатам с координацией и логистикой по возвращению военнослужащих домой", - сообщается в релизе. Как отмечается, в Вашингтон были стянуты около 26 тысяч военнослужащих, "в настоящее время службу несут приблизительно 10 600 человек"."Планирование и процесс могут занять несколько дней, но ведется подготовка, чтобы возвращение около 15 000 военнослужащих произошло как можно скорее, процесс может завершиться в течение 5-10 дней", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210121/ssha-1593896434.html
https://ria.ru/20210121/kapitoliy-1593936660.html
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капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире