https://ria.ru/20210122/vaktsiny-1594155050.html

Путин и глава Евросовета обсудили вакцины от коронавируса

Путин и глава Евросовета обсудили вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили борьбу с коронавирусом, возможности в области использования и совместного производства... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:08

2021-01-22T14:08

2021-01-22T14:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

евросовет

коронавирусы

шарль мишель

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили борьбу с коронавирусом, возможности в области использования и совместного производства вакцин, сообщает пресс-служба Кремля."Уделено также внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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