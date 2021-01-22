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Путин и глава Евросовета обсудили вакцины от коронавируса
Путин и глава Евросовета обсудили вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили борьбу с коронавирусом, возможности в области использования и совместного производства... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:08
2021-01-22T14:08
2021-01-22T14:08
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здоровье - общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили борьбу с коронавирусом, возможности в области использования и совместного производства вакцин, сообщает пресс-служба Кремля."Уделено также внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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