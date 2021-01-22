https://ria.ru/20210122/vaktsinatsiya-1594219441.html

В Роспотребнадзоре оценили влияние вакцины на репродуктивную функцию

В Роспотребнадзоре оценили влияние вакцины на репродуктивную функцию

Вакцинация от коронавируса не повлияет на репродуктивную функцию, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T19:48

2021-01-22T19:48

2021-01-22T19:49

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса не повлияет на репродуктивную функцию, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен, но вместе с тем мы знаем, что шоковым органом, который выбирает коронавирус, у разных людей может быть что угодно. У кого-то легкие, у кого-то мозг, у кого-то почки, у кого-то репродуктивные органы", - сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор".Он добавил, что в настоящий момент согласно всем мировым рекомендациям, после перенесенной коронавирусной инфекции минимум три месяца не желательно беременеть и нельзя быть донором спермы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/beremennost--1593507044.html

https://ria.ru/20210119/eko-1593686695.html

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2021

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