https://ria.ru/20210122/vaktsinatsiya-1594144459.html

В правительстве рассказали о записи на вакцинацию через госуслуги

В правительстве рассказали о записи на вакцинацию через госуслуги

Лидерами по количеству записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг относительно численности населения стали пять регионов РФ, заявил... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:05

2021-01-22T13:05

2021-01-22T13:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

дмитрий чернышенко

ненецкий автономный округ

здоровье - общество

республика калмыкия

калининградская область

мурманская область

сахалинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593830800_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_85ffc255f5b1d4cd3bb91c06ec93333d.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидерами по количеству записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг относительно численности населения стали пять регионов РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По поручению президента с 18 января в стране началась массовая вакцинация от коронавируса и в тестовом режиме запущена электронная запись на госуслугах. Регионами-лидерами по количеству записей относительно численности населения являются Сахалинская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Калининградская область. В меньшей степени этот показатель выдерживают Кемеровская область, Чеченская Республика, Севастополь, Республика Дагестан, Новгородская область," - сказал вице-премьер, слова которого передала его пресс-служба.Он отметил, что в настоящее время идет отладка механизма взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом госуслуг и ежедневно все больше граждан имеют возможность записаться на вакцинацию через него.Чернышенко также сообщил, что в новый раздел обратной связи по вакцинации COVID на госуслугах поступило около 5 тысяч обращений. "Граждане сообщают о возникающих проблемах с записью, нехваткой вакцины или оставляют отзывы по оказанию услуги. Мы благодарны за обратную связь, сигналы от людей позволяют видеть, где есть недоработки, и оперативно их устранять", - отметил вице-премьер.По его словам, благодаря интеграции портала с лабораторией Роспотребнадзора пользователи могут также получать уведомления о результатах тестирования на COVID. "Эти вопросы связаны с медицинской информацией и требуют максимального внимания в части сохранности персональных данных. Минцифры будет принимать исчерпывающие меры для защиты данных пользователей", - добавил он.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Чернышенко проконтролировать уровень защиты персональных данных россиян при организации уведомлений о результатах тестирования на коронавирус через портал госуслуг.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/vengriya-1594123590.html

https://ria.ru/20210122/pribor-1594130582.html

ненецкий автономный округ

республика калмыкия

калининградская область

мурманская область

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", дмитрий чернышенко, ненецкий автономный округ, здоровье - общество, республика калмыкия, калининградская область, мурманская область, сахалинская область