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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/vaktsinatsiya-1594144459.html
В правительстве рассказали о записи на вакцинацию через госуслуги
В правительстве рассказали о записи на вакцинацию через госуслуги
Лидерами по количеству записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг относительно численности населения стали пять регионов РФ, заявил... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:05
2021-01-22T13:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
дмитрий чернышенко
ненецкий автономный округ
здоровье - общество
республика калмыкия
калининградская область
мурманская область
сахалинская область
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидерами по количеству записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг относительно численности населения стали пять регионов РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По поручению президента с 18 января в стране началась массовая вакцинация от коронавируса и в тестовом режиме запущена электронная запись на госуслугах. Регионами-лидерами по количеству записей относительно численности населения являются Сахалинская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Калининградская область. В меньшей степени этот показатель выдерживают Кемеровская область, Чеченская Республика, Севастополь, Республика Дагестан, Новгородская область," - сказал вице-премьер, слова которого передала его пресс-служба.Он отметил, что в настоящее время идет отладка механизма взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом госуслуг и ежедневно все больше граждан имеют возможность записаться на вакцинацию через него.Чернышенко также сообщил, что в новый раздел обратной связи по вакцинации COVID на госуслугах поступило около 5 тысяч обращений. "Граждане сообщают о возникающих проблемах с записью, нехваткой вакцины или оставляют отзывы по оказанию услуги. Мы благодарны за обратную связь, сигналы от людей позволяют видеть, где есть недоработки, и оперативно их устранять", - отметил вице-премьер.По его словам, благодаря интеграции портала с лабораторией Роспотребнадзора пользователи могут также получать уведомления о результатах тестирования на COVID. "Эти вопросы связаны с медицинской информацией и требуют максимального внимания в части сохранности персональных данных. Минцифры будет принимать исчерпывающие меры для защиты данных пользователей", - добавил он.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Чернышенко проконтролировать уровень защиты персональных данных россиян при организации уведомлений о результатах тестирования на коронавирус через портал госуслуг.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/vengriya-1594123590.html
https://ria.ru/20210122/pribor-1594130582.html
ненецкий автономный округ
республика калмыкия
калининградская область
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вакцина "спутник v", дмитрий чернышенко, ненецкий автономный округ, здоровье - общество, республика калмыкия, калининградская область, мурманская область, сахалинская область

В правительстве рассказали о записи на вакцинацию через госуслуги

13:05 22.01.2021 (обновлено: 13:26 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОчередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидерами по количеству записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг относительно численности населения стали пять регионов РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По поручению президента с 18 января в стране началась массовая вакцинация от коронавируса и в тестовом режиме запущена электронная запись на госуслугах. Регионами-лидерами по количеству записей относительно численности населения являются Сахалинская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Калининградская область. В меньшей степени этот показатель выдерживают Кемеровская область, Чеченская Республика, Севастополь, Республика Дагестан, Новгородская область," - сказал вице-премьер, слова которого передала его пресс-служба.
Он отметил, что в настоящее время идет отладка механизма взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом госуслуг и ежедневно все больше граждан имеют возможность записаться на вакцинацию через него.
Чернышенко также сообщил, что в новый раздел обратной связи по вакцинации COVID на госуслугах поступило около 5 тысяч обращений. "Граждане сообщают о возникающих проблемах с записью, нехваткой вакцины или оставляют отзывы по оказанию услуги. Мы благодарны за обратную связь, сигналы от людей позволяют видеть, где есть недоработки, и оперативно их устранять", - отметил вице-премьер.
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По его словам, благодаря интеграции портала с лабораторией Роспотребнадзора пользователи могут также получать уведомления о результатах тестирования на COVID. "Эти вопросы связаны с медицинской информацией и требуют максимального внимания в части сохранности персональных данных. Минцифры будет принимать исчерпывающие меры для защиты данных пользователей", - добавил он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Чернышенко проконтролировать уровень защиты персональных данных россиян при организации уведомлений о результатах тестирования на коронавирус через портал госуслуг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Дмитрий ЧернышенкоНенецкий автономный округЗдоровье - ОбществоРеспублика КалмыкияКалининградская областьМурманская областьСахалинская область
 
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