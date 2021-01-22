В правительстве рассказали о записи на вакцинацию через госуслуги
13:05 22.01.2021 (обновлено: 13:26 22.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОчередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидерами по количеству записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг относительно численности населения стали пять регионов РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По поручению президента с 18 января в стране началась массовая вакцинация от коронавируса и в тестовом режиме запущена электронная запись на госуслугах. Регионами-лидерами по количеству записей относительно численности населения являются Сахалинская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Калининградская область. В меньшей степени этот показатель выдерживают Кемеровская область, Чеченская Республика, Севастополь, Республика Дагестан, Новгородская область," - сказал вице-премьер, слова которого передала его пресс-служба.
Он отметил, что в настоящее время идет отладка механизма взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом госуслуг и ежедневно все больше граждан имеют возможность записаться на вакцинацию через него.
Чернышенко также сообщил, что в новый раздел обратной связи по вакцинации COVID на госуслугах поступило около 5 тысяч обращений. "Граждане сообщают о возникающих проблемах с записью, нехваткой вакцины или оставляют отзывы по оказанию услуги. Мы благодарны за обратную связь, сигналы от людей позволяют видеть, где есть недоработки, и оперативно их устранять", - отметил вице-премьер.
По его словам, благодаря интеграции портала с лабораторией Роспотребнадзора пользователи могут также получать уведомления о результатах тестирования на COVID. "Эти вопросы связаны с медицинской информацией и требуют максимального внимания в части сохранности персональных данных. Минцифры будет принимать исчерпывающие меры для защиты данных пользователей", - добавил он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Чернышенко проконтролировать уровень защиты персональных данных россиян при организации уведомлений о результатах тестирования на коронавирус через портал госуслуг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.