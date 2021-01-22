https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594200117.html

В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли пять человек

В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли пять человек

В Швейцарии пять человек от 84 до 92 лет скончались после прививки от коронавируса, инциденты не связаны с вакцинацией и обусловлены сопутствующими... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T17:48

2021-01-22T17:48

2021-01-22T18:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

pfizer, inc.

швейцария

в мире

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ЦЮРИХ, 22 янв — РИА Новости. В Швейцарии пять человек от 84 до 92 лет скончались после прививки от коронавируса, инциденты не связаны с вакцинацией и обусловлены сопутствующими заболеваниями, сообщает швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic."Несмотря на хронологическую корреляцию с вакцинацией, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти", — подчеркивается в заявлении. Население Швейцарии начали прививать от COVID-19 в декабре прошлого года. Сейчас одобрены два препарата для экстренного использования: один от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech (Swissmedic разрешил его 19 декабря 2020-го), другой — от компании Moderna (с 12 января).К сегодняшнему дню Swissmedic получил в общей сложности 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства в связи с вакцинацией."Большинство сообщений (62%) не были серьезными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний; 16 сообщений (38%) классифицированы как серьезные, а пять сообщений связаны с летальным исходом", — говорится в заявлении регулятора.Как отмечается со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны, к 21 января в Швейцарии вакцинировались почти 170 тысяч человек. По данным на 2019 год, население Швейцарии — чуть более 8,57 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/privivka-1593043937.html

https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594017166.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., швейцария, в мире