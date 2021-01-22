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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594103641.html
СМИ: "Спутник V" предложили применять в Пакистане
СМИ: "Спутник V" предложили применять в Пакистане
Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" запросил у властей Пакистана разрешение на ее экстренное применение, сообщает газета Dawn со... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T07:50
2021-01-22T07:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
пакистан
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв – РИА Новости. Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" запросил у властей Пакистана разрешение на ее экстренное применение, сообщает газета Dawn со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения страны.Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал, что Россия находится в постоянном контакте с Пакистаном по вопросу возможных поставок "Спутник V", Москва надеется, что Исламабад закупит партию российской вакцины. До этого о заинтересованности в поставке вакцин Пакистану сообщили производитель "оксфордской" вакцины AstraZeneca и китайские Sinopharm и CanSino Biologics.Газета отмечает, что помимо этого разрешение на проведение третьей фазы исследования своей вакцины запросила еще одна китайская компания. "Китайская фирма Anhui Zheifi Longcom Biopharmaceuticals Company Limited подала заявку на проведение III фазы клинических испытаний своей вакцины в Пакистане. Вакцина была разработана совместно компанией и Институтом микробиологии Китайской академии наук ", - сказал изданию чиновник.Согласно последним данным минздрава страны, в Пакистане коронавирус выявлен у более чем 528 тысячи человек, выздоровели более 482 тысяч человек, число смертельных случаев превысило 11 тысяч.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, пакистан, в мире

СМИ: "Спутник V" предложили применять в Пакистане

07:50 22.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках вакцину "Спутник-V" в пункте вакцинации, открывшемся в театре "Геликон-Опера", в Москве
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V в пункте вакцинации, открывшемся в театре Геликон-Опера, в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв – РИА Новости. Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" запросил у властей Пакистана разрешение на ее экстренное применение, сообщает газета Dawn со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения страны.
Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал, что Россия находится в постоянном контакте с Пакистаном по вопросу возможных поставок "Спутник V", Москва надеется, что Исламабад закупит партию российской вакцины. До этого о заинтересованности в поставке вакцин Пакистану сообщили производитель "оксфордской" вакцины AstraZeneca и китайские Sinopharm и CanSino Biologics.
Газета отмечает, что помимо этого разрешение на проведение третьей фазы исследования своей вакцины запросила еще одна китайская компания. "Китайская фирма Anhui Zheifi Longcom Biopharmaceuticals Company Limited подала заявку на проведение III фазы клинических испытаний своей вакцины в Пакистане. Вакцина была разработана совместно компанией и Институтом микробиологии Китайской академии наук ", - сказал изданию чиновник.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Согласно последним данным минздрава страны, в Пакистане коронавирус выявлен у более чем 528 тысячи человек, выздоровели более 482 тысяч человек, число смертельных случаев превысило 11 тысяч.
Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияПакистанВ мире
 
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