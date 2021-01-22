https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594103641.html

СМИ: "Спутник V" предложили применять в Пакистане

СМИ: "Спутник V" предложили применять в Пакистане

Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" запросил у властей Пакистана разрешение на ее экстренное применение, сообщает газета Dawn со... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T07:50

2021-01-22T07:50

2021-01-22T07:50

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

пакистан

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв – РИА Новости. Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" запросил у властей Пакистана разрешение на ее экстренное применение, сообщает газета Dawn со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения страны.Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал, что Россия находится в постоянном контакте с Пакистаном по вопросу возможных поставок "Спутник V", Москва надеется, что Исламабад закупит партию российской вакцины. До этого о заинтересованности в поставке вакцин Пакистану сообщили производитель "оксфордской" вакцины AstraZeneca и китайские Sinopharm и CanSino Biologics.Газета отмечает, что помимо этого разрешение на проведение третьей фазы исследования своей вакцины запросила еще одна китайская компания. "Китайская фирма Anhui Zheifi Longcom Biopharmaceuticals Company Limited подала заявку на проведение III фазы клинических испытаний своей вакцины в Пакистане. Вакцина была разработана совместно компанией и Институтом микробиологии Китайской академии наук ", - сказал изданию чиновник.Согласно последним данным минздрава страны, в Пакистане коронавирус выявлен у более чем 528 тысячи человек, выздоровели более 482 тысяч человек, число смертельных случаев превысило 11 тысяч.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, пакистан, в мире