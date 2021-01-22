https://ria.ru/20210122/ugroza-1594129094.html
Минтруд предложил дать право отказаться от работы при угрозе здоровью
Минтруд предложил дать право отказаться от работы при угрозе здоровью
Минтруд РФ планирует предоставить работникам право отказываться от выполнения задания в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья, заявил первый... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:43
2021-01-22T11:43
2021-01-22T11:43
министерство транспорта рф (минтранс россии)
алексей вовченко
госдума рф
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минтруд РФ планирует предоставить работникам право отказываться от выполнения задания в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко."В части правовой вооруженности работник будет иметь возможность отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, такой нормы раньше не было, она впервые вводится", - сказал Вовченко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Он пояснил, что государственную политику в области охраны труда планируется дополнить новыми направлениями, которые предусматривают в том числе формирование основ для оценки управления профессиональными рисками, а также повышение уровня защиты прав работников.Предполагается, что изменения позволят сократить уровень травматизма на производстве и улучшить условия труда, уточнил Вовченко.
https://ria.ru/20210111/vakansiya-1592514122.html
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министерство транспорта рф (минтранс россии), алексей вовченко, госдума рф, общество