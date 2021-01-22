https://ria.ru/20210122/ugroza-1594129094.html

Минтруд предложил дать право отказаться от работы при угрозе здоровью

Минтруд предложил дать право отказаться от работы при угрозе здоровью

Минтруд РФ планирует предоставить работникам право отказываться от выполнения задания в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья, заявил первый... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:43

2021-01-22T11:43

2021-01-22T11:43

министерство транспорта рф (минтранс россии)

алексей вовченко

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569381117_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_4aaa4f5a5adfe2efc02857ab9f1afc52.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минтруд РФ планирует предоставить работникам право отказываться от выполнения задания в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко."В части правовой вооруженности работник будет иметь возможность отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, такой нормы раньше не было, она впервые вводится", - сказал Вовченко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Он пояснил, что государственную политику в области охраны труда планируется дополнить новыми направлениями, которые предусматривают в том числе формирование основ для оценки управления профессиональными рисками, а также повышение уровня защиты прав работников.Предполагается, что изменения позволят сократить уровень травматизма на производстве и улучшить условия труда, уточнил Вовченко.

https://ria.ru/20210111/vakansiya-1592514122.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство транспорта рф (минтранс россии), алексей вовченко, госдума рф, общество