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Минтруд предложил дать право отказаться от работы при угрозе здоровью
Минтруд предложил дать право отказаться от работы при угрозе здоровью
Минтруд РФ планирует предоставить работникам право отказываться от выполнения задания в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья, заявил первый... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:43
2021-01-22T11:43
министерство транспорта рф (минтранс россии)
алексей вовченко
госдума рф
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минтруд РФ планирует предоставить работникам право отказываться от выполнения задания в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко."В части правовой вооруженности работник будет иметь возможность отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, такой нормы раньше не было, она впервые вводится", - сказал Вовченко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Он пояснил, что государственную политику в области охраны труда планируется дополнить новыми направлениями, которые предусматривают в том числе формирование основ для оценки управления профессиональными рисками, а также повышение уровня защиты прав работников.Предполагается, что изменения позволят сократить уровень травматизма на производстве и улучшить условия труда, уточнил Вовченко.
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министерство транспорта рф (минтранс россии), алексей вовченко, госдума рф, общество

Минтруд предложил дать право отказаться от работы при угрозе здоровью

11:43 22.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПустой офис
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минтруд РФ планирует предоставить работникам право отказываться от выполнения задания в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
"В части правовой вооруженности работник будет иметь возможность отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, такой нормы раньше не было, она впервые вводится", - сказал Вовченко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он пояснил, что государственную политику в области охраны труда планируется дополнить новыми направлениями, которые предусматривают в том числе формирование основ для оценки управления профессиональными рисками, а также повышение уровня защиты прав работников.
Предполагается, что изменения позволят сократить уровень травматизма на производстве и улучшить условия труда, уточнил Вовченко.
Зубной техник во время работы - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 07:07
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Алексей ВовченкоГосдума РФОбщество
 
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