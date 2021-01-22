В результате ракетного удара Израиля по Сирии погибли четыре человека
10:43 22.01.2021 (обновлено: 10:50 22.01.2021)
© Фото : SANAРайон гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска, Сирия. 4 марта 2018
© Фото : SANA
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе дети, погибли и четверо пострадали в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама, сообщает государственное телевидение Сирии со ссылкой на военный источник.
"Израильская воздушная агрессия, удар которой сегодня на рассвете пришелся на провинцию Хама, привел к гибели семьи, состоящей из отца, матери и двух детей, и ранениям еще четырех человек, среди которых женщина, двое детей и пожилая женщина", - говорится в заявлении источника.
Также отмечается, что в результате атаки разрушились три дома на западной окраине города Хама.
Ранее сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на военный источник сообщало, что системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе города Хама в центральной части страны. Атака была совершена в 4.00 по местному времени (5.00 мск) со стороны города Триполи на севере Ливана. По словам источника, большинство ракет было перехвачено.
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