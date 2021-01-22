https://ria.ru/20210122/ubiystvo-1594097354.html

Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей

Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей

Пятеро детей, тела которых в начале декабря были найдены в сгоревшем доме в штате Западная Виргиния, были застрелены своей матерью, которая затем покончила с... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T03:21

2021-01-22T03:21

2021-01-22T03:21

западная виргиния

сша

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пятеро детей, тела которых в начале декабря были найдены в сгоревшем доме в штате Западная Виргиния, были застрелены своей матерью, которая затем покончила с собой, сообщает местный телеканал WSAZ со ссылкой на итоги расследования.Пожар в доме рядом с городом Уильямсберг произошел 8 декабря 2020 года. Шериф округа Гринбрайер Брюс Слоун сообщил, что 25-летняя Ореанна Майерс застрелила детей в возрасте от одного года до семи лет, подожгла дом и покончила с собой. У нее было трое родных и два приемных ребенка.На месте инцидента пожарные обнаружили три письма, одно из которых содержало признание женщины в убийстве детей. Она сослалась на свое слабое душевное здоровье.

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/proisshestviya-1593411728.html

западная виргиния

сша

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западная виргиния, сша, в мире