https://ria.ru/20210122/tserkov-1594145865.html

Власти Башкирии вернули сельчанам проданную церковь

Власти Башкирии вернули сельчанам проданную церковь

Власти Башкирии разрешили историю с проданной церковью под Уфой, вернув храм сельчанам, сообщил журналистам председатель совета по... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:15

2021-01-22T13:15

2021-01-22T13:15

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

уфа

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УФА, 22 янв - РИА Новости. Власти Башкирии разрешили историю с проданной церковью под Уфой, вернув храм сельчанам, сообщил журналистам председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики Азат Фаттахов.Ранее местный телеканал "Вся Уфа" рассказал о продаже церкви за 38 тысяч рублей в поселке Алкино-2. По данным издания, храм 20 лет находился в здании, подаренном сельчанам директором местного завода. Когда предприятие обанкротилось, то на аукционе продали все имущество, в том числе и церковь, в которую прихожане вложили порядка 1 миллиона рублей, сообщает телеканал.По данным региональных властей, в Алкино-2 Чишминского района действует приход храма преподобного Моисея Уфимского, который находится в юрисдикции Салаватской епархии Русской православной церкви."В 2005 году руководство предприятия передало здание для использования в качестве храма, документально это не оформив. Позже предприятие сменило юридическую принадлежность, а затем обанкротилось. Имущество было выставлено на торги, включая здание храма. Его выкупило физическое лицо", - сообщил Фаттахов.Он отметил, что после переговоров с Башкортостанской митрополией, Салаватской епархией, епископом Николаем, мэрией района, арбитражным управляющим и новым хозяином, принято решение оставить здание в качестве храма."Православный приход продолжит свою деятельность в данном помещении. Участнику торгов возместят понесенные расходы, а администрация Чишминского района окажет содействие в юридическом оформлении данного здания в собственность религиозной организации", - сказал Фаттахов.

https://ria.ru/20210121/bashkiriya-1594030590.html

уфа

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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, уфа