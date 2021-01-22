https://ria.ru/20210122/travlya-1594099301.html
Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
Актриса и модель израильского происхождения Яэль Шелбия, которая в прошлом году возглавила список наиболее привлекательных людей планеты в рейтинге "100 самых... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T05:13
2021-01-22T05:13
2021-01-22T05:17
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Актриса и модель израильского происхождения Яэль Шелбия, которая в прошлом году возглавила список наиболее привлекательных людей планеты в рейтинге "100 самых красивых лиц", пожаловалась на травлю из-за своей внешности. Об этом сообщает The Sun.По словам девушки, приобретенный титул приносит ей большое количество негатива со стороны других пользователей. "Мне приходит куча сообщений, должна признаться, не самого приятного содержания. Они писали совершенно обычные для хейтеров издевательства в адрес моей внешности", — сказала она.Тем не менее Шелбия отметила, что такие вещи не стоят внимания.Яэль Шелбия - израильская фотомодель и актриса. Она уже неоднократно оказывалась в списке 100 самых красивых женщин - так, в 2017 году заняла 14-е место. Девушка встречается с 36-летним Брэндоном Корффом, внуком американского миллиардера Самнера Редстоуна.
https://ria.ru/20210115/loboda-1593077377.html
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весь мир
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Актриса и модель израильского происхождения Яэль Шелбия, которая в прошлом году возглавила список наиболее привлекательных людей планеты в рейтинге "100 самых красивых лиц", пожаловалась на травлю из-за своей внешности. Об этом сообщает The Sun
.
По словам девушки, приобретенный титул приносит ей большое количество негатива со стороны других пользователей. "Мне приходит куча сообщений, должна признаться, не самого приятного содержания. Они писали совершенно обычные для хейтеров издевательства в адрес моей внешности", — сказала она.
Тем не менее Шелбия отметила, что такие вещи не стоят внимания.
Яэль Шелбия - израильская фотомодель и актриса. Она уже неоднократно оказывалась в списке 100 самых красивых женщин - так, в 2017 году заняла 14-е место. Девушка встречается с 36-летним Брэндоном Корффом, внуком американского миллиардера Самнера Редстоуна.