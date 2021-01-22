https://ria.ru/20210122/traur-1594231705.html

Зеленский объявил национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых

Зеленский объявил национальный траур по жертвам пожара в доме престарелых

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении национального траура в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове с 15 жертвами, документ... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T21:51

2021-01-22T21:51

2021-01-22T21:51

владимир зеленский

харьков

украина

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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении национального траура в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове с 15 жертвами, документ опубликован на сайте главы государства."В связи с трагедией, произошедшей 21 января 2021 года в результате пожара в доме престарелых в городе Харькове и которая привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 23 января 2021 года днем траура", - говорится в указе.В день траура на всей территории Украины президент постановил приспустить государственные флаги на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций; отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове в четверг. По предварительным данным, жертвами стали 15 человек, еще 11 пострадали. По данным главы Госслужбы по ЧС Николая Чечеткина, двое из пяти госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном.Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в связи с этим пожаром возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. По ее словам, проверяют три версии возникновения пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и замыкание электросети. Также она сообщила, что уже задержаны четыре человека по делу о пожаре, в частности это владелец дома. Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. По данным местных властей, дом престарелых работал нелегально. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело и расследует действия Госслужбы по ЧС на предмет ненадлежащего выполнения обязанностей, что могло привести к пожару.

https://ria.ru/20210121/pozhar-1594062482.html

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Пожар в доме престарелых в Харькове: 15 погибших, 11 пострадавших Украинские спасатели ликвидировали пожар в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек и еще 11 пострадали. 2021-01-22T21:51 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир зеленский, харьков, украина, в мире