https://ria.ru/20210122/tramp-1594107764.html

Стена Трампа не решила проблему миграции, считает эксперт из США

Стена Трампа не решила проблему миграции, считает эксперт из США

Построенная при Дональде Трампе на границе США и Мексики стена не решает проблему нелегальной иммиграции, но администрация Джо Байдена не будет ее трогать и... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T09:12

2021-01-22T09:12

2021-01-22T09:13

центральная америка

латинская америка

дональд трамп

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Построенная при Дональде Трампе на границе США и Мексики стена не решает проблему нелегальной иммиграции, но администрация Джо Байдена не будет ее трогать и лишь снизит уровень милитаризации на границе, считает профессор латиноамериканских исследований Колледжа либеральных искусств Университета Миннесоты Джимми Патино."Основные районы пересечения границы были уже огорожены, и исследования показывают, что мигранты просто обходят стены или находят другие способы. Капиталистический найм дешевой рабочей силы – это гораздо более мощная сила, чем любая стена, и даже те, кто, с одной стороны, призывает к милитаризации границы, с другой – поддерживает использование труда мигрантов", - сказал он РИА Новости.По его словам, демократы вряд ли выделят средства на поддержание стены, и, скорее всего, существенно снизят уровень милитаризации границы."Иммиграционная повестка Дональда Трампа была продолжением двухпартийной повестки, которая корнями уходит как минимум к попытке либеральной администрации Картера построить стену и милитаризовать границу США и Мексики. Республиканцы и демократы большей частью согласились с "необходимостью" ограничить миграцию из Мексики и Латинской Америки, но не как со способом остановить ее, а как с политической позицией о защите так называемых американских рабочих", - рассказал он.В действительности же обе партии поддерживают миграцию, которая нужна для заполнения рабочих мест в ряде секторов американской экономики, пояснил профессор."Так что Трамп (в строительстве стены) в каком-то роде преуспел, но только постольку-поскольку, а его повестка усилила существовавшие ранее идеи милитаризации границы", - добавил Патино.Сама стена негативно сказалась на имидже США в латиноамериканских странах, так как продемонстрировала ухудшение политики в отношении их граждан. "И с учетом истории вторжений США в страны Латинской Америки можно смело сказать, что имидж американских агрессоров с комплексом превосходства еще более укрепился у немалой части латиноамериканцев", - сказал эксперт.Он отметил, что многие страны на севере Центральной Америки относятся к числу самых проблемных экономик в мире, что стало следствием гражданских войн несколько десятилетий назад, поддержки Штатами правых режимов и природных катаклизмов. Поэтому колонны мигрантов будут и далее стремиться в Америку, пока экономики не восстановятся, уверен Патино. "Неолиберальная политика и продолжительное вмешательство США делают это восстановление крайне затруднительным", - сказал он.По его мнению, многое могло бы исправить признание мигрантов беженцами, а также отмена нелегального статуса для тех, кто уже находится в США. Кроме того, он считает полезными перемены в политике США, которые бы позволили демократическим процессам лучше укорениться в Гондурасе, Гватемале и Эль-Сальвадоре, наряду с предоставлением экономической помощи и национализацией ряда секторов экономики этих стран.Патино положительно отозвался о первых решениях новой администрации в сфере миграции, поприветствовав гарантию продолжения программы DACA, которая позволяет претендовать на американское гражданство тем, кто нелегально попал в страну в детском возрасте.Трамп обещал построить от 720 до 800 километров стены, из них по состоянию на 5 января было возведено 727 километров. На это ушло около 16 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210113/stena-1592797061.html

https://ria.ru/20210121/stena-1593934052.html

https://ria.ru/20210121/ukazy-1593935895.html

центральная америка

латинская америка

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная америка, латинская америка, дональд трамп, джо байден, сша, в мире