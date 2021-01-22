Опубликовано фото третьей предсмертной записки Тесака
18:08 22.01.2021 (обновлено: 18:49 22.01.2021)
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Адвокат покончившего с собой в тюрьме националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик опубликовал фотографию третьей предсмертной записки.
По словам юриста, это послание было найдено во время судебно-медицинской экспертизы. В записке говорится, что Тесак не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана. Националист утверждает, что оговорил себя и двух знакомых, при этом он отмечает, что настоящих преступников он не знает.
Марцинкевич также пишет, что не видит смысла в дальнейшей жизни, не хочет ждать приговора суда и за все свои преступления уже сам себя приговорил.
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Тело Марцинкевича, осужденного за разбой и хулиганство, нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Он оставил несколько записок. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.
Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что его подопечного принуждали к даче признательных показаний по новому делу и вскоре должны были этапировать в Москву. Другой адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ему предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.
Отец Марцинкевича обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять расследование на личный контроль.
В 2018 году суд приговорил Тесака к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Ранее Марцинкевич был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва".
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