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Опубликовано фото третьей предсмертной записки Тесака
Опубликовано фото третьей предсмертной записки Тесака
Адвокат покончившего с собой в тюрьме националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик опубликовал фотографию третьей предсмертной записки. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:08
2021-01-22T18:49
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
алексей михальчик
происшествия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Адвокат покончившего с собой в тюрьме националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик опубликовал фотографию третьей предсмертной записки. По словам юриста, это послание было найдено во время судебно-медицинской экспертизы. В записке говорится, что Тесак не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана. Националист утверждает, что оговорил себя и двух знакомых, при этом он отмечает, что настоящих преступников он не знает. Марцинкевич также пишет, что не видит смысла в дальнейшей жизни, не хочет ждать приговора суда и за все свои преступления уже сам себя приговорил. Тело Марцинкевича, осужденного за разбой и хулиганство, нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Он оставил несколько записок. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что его подопечного принуждали к даче признательных показаний по новому делу и вскоре должны были этапировать в Москву. Другой адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ему предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.Отец Марцинкевича обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять расследование на личный контроль.В 2018 году суд приговорил Тесака к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Ранее Марцинкевич был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва".
https://ria.ru/20201027/kriminal-1581824421.html
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, алексей михальчик, происшествия

Опубликовано фото третьей предсмертной записки Тесака

18:08 22.01.2021 (обновлено: 18:49 22.01.2021)
 
© Страница адвоката Алексея Михальчика во ВКонтактеПредсмертная записка Тесака
Предсмертная записка Тесака - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Страница адвоката Алексея Михальчика во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Адвокат покончившего с собой в тюрьме националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик опубликовал фотографию третьей предсмертной записки.
По словам юриста, это послание было найдено во время судебно-медицинской экспертизы. В записке говорится, что Тесак не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана. Националист утверждает, что оговорил себя и двух знакомых, при этом он отмечает, что настоящих преступников он не знает.
Марцинкевич также пишет, что не видит смысла в дальнейшей жизни, не хочет ждать приговора суда и за все свои преступления уже сам себя приговорил.
Артем Костылев - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 19:20
Источник: друга "Тесака" нашли мертвым в лесу в Подмосковье
Тело Марцинкевича, осужденного за разбой и хулиганство, нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Он оставил несколько записок. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.
Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что его подопечного принуждали к даче признательных показаний по новому делу и вскоре должны были этапировать в Москву. Другой адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ему предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.
Отец Марцинкевича обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять расследование на личный контроль.
В 2018 году суд приговорил Тесака к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Ранее Марцинкевич был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва".
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября 2020, 14:30
Адвокат заявил, что на теле "Тесака" обнаружили следы пыток
 
Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичАлексей МихальчикПроисшествия
 
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