https://ria.ru/20210122/tesak-1594204016.html

Опубликовано фото третьей предсмертной записки Тесака

Опубликовано фото третьей предсмертной записки Тесака

Адвокат покончившего с собой в тюрьме националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик опубликовал фотографию третьей предсмертной записки. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T18:08

2021-01-22T18:08

2021-01-22T18:49

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

алексей михальчик

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594202980_0:43:456:300_1920x0_80_0_0_e01dcbb9336aec9ac9ce9e3559ca31b8.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Адвокат покончившего с собой в тюрьме националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик опубликовал фотографию третьей предсмертной записки. По словам юриста, это послание было найдено во время судебно-медицинской экспертизы. В записке говорится, что Тесак не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана. Националист утверждает, что оговорил себя и двух знакомых, при этом он отмечает, что настоящих преступников он не знает. Марцинкевич также пишет, что не видит смысла в дальнейшей жизни, не хочет ждать приговора суда и за все свои преступления уже сам себя приговорил. Тело Марцинкевича, осужденного за разбой и хулиганство, нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Он оставил несколько записок. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что его подопечного принуждали к даче признательных показаний по новому делу и вскоре должны были этапировать в Москву. Другой адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ему предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.Отец Марцинкевича обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять расследование на личный контроль.В 2018 году суд приговорил Тесака к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Ранее Марцинкевич был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва".

https://ria.ru/20201027/kriminal-1581824421.html

https://ria.ru/20200924/pytki-1577709388.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, алексей михальчик, происшествия