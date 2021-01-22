https://ria.ru/20210122/terakt-1594111798.html

ФСБ опубликовала видео с задержанным за подготовку теракта в Башкирии

ФСБ опубликовала видео с задержанным за подготовку теракта в Башкирии

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видеоролик, на котором задержанный в Башкирии молодой человек признается в подготовке теракта. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:12

2021-01-22T10:12

2021-01-22T12:13

республика башкортостан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видеоролик, на котором задержанный в Башкирии молодой человек признается в подготовке теракта."В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывчатое устройство для взрыва людей", - говорит задержанный, отвечая на вопросы оперативника.От кого именно он должен был получить оружие и бомбу, не поясняется. Но в пресс-релизе указывалось, что молодой человек получал инструкции от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Последние сейчас находятся за пределами России.Далее в ролике демонстрируются найденные в снегу составные части самодельного взрывного устройства и "предмет, внешне схожий с электродетонатором" (фраза оперативника), а также обрез и патроны к нему.Когда именно прошло задержание, не уточняется, но судя по тому, что "процессуальное решение" (судя по всему, о возбуждении уголовного дела и мере пресечения) еще не принято, это случилось в последние дни. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается."Хайат Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), в России запрещена по решению суда.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20210121/terakt-1593986276.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Должен был получить самодельное взрывное устройство": ФСБ предотвратила теракт в Башкирии ФСБ задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. Он признался, что собирался устроить "взрыв людей". Из тайника у боевика изъяли обрез с патронами и компоненты самодельной бомбы. На видео, сделанном оперативниками после задержания, показали составные части взрывчатки и предмет, "внешне схожий с электродетонатором". 2021-01-22T10:12 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия