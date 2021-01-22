https://ria.ru/20210122/terakt-1594095951.html
ИГ* взяло на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде
ИГ* взяло на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T02:11
2021-01-22T02:11
2021-01-22T02:11
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пропагандистские ресурсы экстремистов.Двойной теракт совершен в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий в Багдаде. Иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда те привели в действие взрывные устройства, сообщил официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул. Жертвами теракта стали 32 человека, ранены 110.*Террористическая организация, запрещена в России
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багдад (город), ирак, в мире