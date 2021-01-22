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Пропавших шесть лет назад под Ростовом мать и сына нашли мертвыми
Пропавших шесть лет назад под Ростовом мать и сына нашли мертвыми
В Ростовской области нашли останки матери и сына, которые пропали шесть лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:05
2021-01-22T18:05
2021-01-22T18:05
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Ростовской области нашли останки матери и сына, которые пропали шесть лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.По данным телеканала, 27-летняя женщина и ее пятилетний ребенок пропали в феврале 2015 года. Они ушли из дома в станице Усть-Быстрянской и не вернулись. Об их исчезновении сообщил в полицию родственник.Подозреваемых в убийстве женщины и ребенка установили спустя шесть лет. Ими оказались 25-летний рецидивист, судимый ранее за кражи и разбой и отбывающий на данный момент наказание в колонии, а также 29-летний безработный, также ранее осужденный за кражу.Второй мужчина был задержан и признал вину. Он показал, где спрятаны тела жертв. Мотивы преступников не уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек.
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ростовская область
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ростовская область, происшествия
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
В Ростовской области нашли останки матери и сына, которые пропали шесть лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ
.
По данным телеканала, 27-летняя женщина и ее пятилетний ребенок пропали в феврале 2015 года. Они ушли из дома в станице Усть-Быстрянской и не вернулись. Об их исчезновении сообщил в полицию родственник.
Подозреваемых в убийстве женщины и ребенка установили спустя шесть лет. Ими оказались 25-летний рецидивист, судимый ранее за кражи и разбой и отбывающий на данный момент наказание в колонии, а также 29-летний безработный, также ранее осужденный за кражу.
Второй мужчина был задержан и признал вину. Он показал, где спрятаны тела жертв.
Мотивы преступников не уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек.