https://ria.ru/20210122/tela-1594203583.html

Пропавших шесть лет назад под Ростовом мать и сына нашли мертвыми

Пропавших шесть лет назад под Ростовом мать и сына нашли мертвыми

В Ростовской области нашли останки матери и сына, которые пропали шесть лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T18:05

2021-01-22T18:05

2021-01-22T18:05

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Ростовской области нашли останки матери и сына, которые пропали шесть лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.По данным телеканала, 27-летняя женщина и ее пятилетний ребенок пропали в феврале 2015 года. Они ушли из дома в станице Усть-Быстрянской и не вернулись. Об их исчезновении сообщил в полицию родственник.Подозреваемых в убийстве женщины и ребенка установили спустя шесть лет. Ими оказались 25-летний рецидивист, судимый ранее за кражи и разбой и отбывающий на данный момент наказание в колонии, а также 29-летний безработный, также ранее осужденный за кражу.Второй мужчина был задержан и признал вину. Он показал, где спрятаны тела жертв. Мотивы преступников не уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек.

https://ria.ru/20210119/smert-1593625313.html

ростовская область

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2021

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ростовская область, происшествия