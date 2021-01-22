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https://ria.ru/20210122/svetlichnaya-1594096367.html
Подруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция
Подруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция
У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной развилась старческая деменция, об этом сообщила "Пятому каналу" подруга актрисы Елена Перелыгина. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T02:42
2021-01-22T04:36
шоубиз
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной развилась старческая деменция, об этом сообщила "Пятому каналу" подруга актрисы Елена Перелыгина.У Светличной, по ее словам, усугубляются проблемы с памятью: иногда она не может узнавать даже близких друзей.Ранее сообщалось, что Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.Позднее актриса отметила, что ее плохое самочувствие является последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
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светлана светличная, москва

Подруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция

02:42 22.01.2021 (обновлено: 04:36 22.01.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной развилась старческая деменция, об этом сообщила "Пятому каналу" подруга актрисы Елена Перелыгина.
У Светличной, по ее словам, усугубляются проблемы с памятью: иногда она не может узнавать даже близких друзей.
"Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила", — рассказала Перелыгина.
Ранее сообщалось, что Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.
Позднее актриса отметила, что ее плохое самочувствие является последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.
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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
 
ШоубизСветлана СветличнаяМосква
 
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