https://ria.ru/20210122/svetlichnaya-1594096367.html

Подруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция

Подруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция

У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной развилась старческая деменция, об этом сообщила "Пятому каналу" подруга актрисы Елена Перелыгина. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T02:42

2021-01-22T02:42

2021-01-22T04:36

шоубиз

светлана светличная

москва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной развилась старческая деменция, об этом сообщила "Пятому каналу" подруга актрисы Елена Перелыгина.У Светличной, по ее словам, усугубляются проблемы с памятью: иногда она не может узнавать даже близких друзей.Ранее сообщалось, что Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.Позднее актриса отметила, что ее плохое самочувствие является последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

https://ria.ru/20201130/svetlichnaya-1586987915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана светличная, москва