Подруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция
02:42 22.01.2021 (обновлено: 04:36 22.01.2021)
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной развилась старческая деменция, об этом сообщила "Пятому каналу" подруга актрисы Елена Перелыгина.
У Светличной, по ее словам, усугубляются проблемы с памятью: иногда она не может узнавать даже близких друзей.
"Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила", — рассказала Перелыгина.
Ранее сообщалось, что Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.
Позднее актриса отметила, что ее плохое самочувствие является последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.
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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.