https://ria.ru/20210122/sugrob-1594116781.html
Сугробы в Москве после снегопада выросли до 37 сантиметров
Сугробы в Москве после снегопада выросли до 37 сантиметров
После снегопада в четверг сугробы в Москве выросли до 37 сантиметров, но на следующей неделе после оттепели они понизятся до 25 сантиметров, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:33
2021-01-22T10:33
2021-01-22T10:33
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. После снегопада в четверг сугробы в Москве выросли до 37 сантиметров, но на следующей неделе после оттепели они понизятся до 25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее в четверг Москву накрыл снегопад, который продолжался в течение всего дня, из-за чего на дорогах образовались 10-балльные пробки."Сугробы выросли с 35 до 37 сантиметров. Но после оттепелей они растают до 25 сантиметров на следующей неделе", - сказал Тишковец.Он добавил, что всего к середине января в столице выпало 50 миллиметров осадков при норме в 42 миллиметра.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник "Фобоса" Александр Синенков, уже к вечеру пятницы температура воздуха в столице перейдет от минуса к нулевой отметке. Нулевая, слабоположительная температура продержится в столице до середины следующей недели.
https://ria.ru/20210118/pogoda-1593566981.html
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погода, евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
После снегопада в четверг сугробы в Москве
выросли до 37 сантиметров, но на следующей неделе после оттепели они понизятся до 25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
Ранее в четверг Москву накрыл снегопад, который продолжался в течение всего дня, из-за чего на дорогах образовались 10-балльные пробки.
"Сугробы выросли с 35 до 37 сантиметров. Но после оттепелей они растают до 25 сантиметров на следующей неделе", - сказал Тишковец.
Он добавил, что всего к середине января в столице выпало 50 миллиметров осадков при норме в 42 миллиметра.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник "Фобоса" Александр Синенков, уже к вечеру пятницы температура воздуха в столице перейдет от минуса к нулевой отметке. Нулевая, слабоположительная температура продержится в столице до середины следующей недели.