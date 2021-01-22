https://ria.ru/20210122/sugrob-1594116781.html

Сугробы в Москве после снегопада выросли до 37 сантиметров

Сугробы в Москве после снегопада выросли до 37 сантиметров

После снегопада в четверг сугробы в Москве выросли до 37 сантиметров, но на следующей неделе после оттепели они понизятся до 25 сантиметров, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:33

2021-01-22T10:33

2021-01-22T10:33

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. После снегопада в четверг сугробы в Москве выросли до 37 сантиметров, но на следующей неделе после оттепели они понизятся до 25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее в четверг Москву накрыл снегопад, который продолжался в течение всего дня, из-за чего на дорогах образовались 10-балльные пробки."Сугробы выросли с 35 до 37 сантиметров. Но после оттепелей они растают до 25 сантиметров на следующей неделе", - сказал Тишковец.Он добавил, что всего к середине января в столице выпало 50 миллиметров осадков при норме в 42 миллиметра.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник "Фобоса" Александр Синенков, уже к вечеру пятницы температура воздуха в столице перейдет от минуса к нулевой отметке. Нулевая, слабоположительная температура продержится в столице до середины следующей недели.

https://ria.ru/20210118/pogoda-1593566981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество