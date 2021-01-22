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Сугробы в Москве после снегопада выросли до 37 сантиметров
Сугробы в Москве после снегопада выросли до 37 сантиметров
После снегопада в четверг сугробы в Москве выросли до 37 сантиметров, но на следующей неделе после оттепели они понизятся до 25 сантиметров, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:33
2021-01-22T10:33
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. После снегопада в четверг сугробы в Москве выросли до 37 сантиметров, но на следующей неделе после оттепели они понизятся до 25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее в четверг Москву накрыл снегопад, который продолжался в течение всего дня, из-за чего на дорогах образовались 10-балльные пробки."Сугробы выросли с 35 до 37 сантиметров. Но после оттепелей они растают до 25 сантиметров на следующей неделе", - сказал Тишковец.Он добавил, что всего к середине января в столице выпало 50 миллиметров осадков при норме в 42 миллиметра.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник "Фобоса" Александр Синенков, уже к вечеру пятницы температура воздуха в столице перейдет от минуса к нулевой отметке. Нулевая, слабоположительная температура продержится в столице до середины следующей недели.
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Сугробы в Москве после снегопада выросли до 37 сантиметров

10:33 22.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина в Измайловском парке в Москве
Мужчина в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. После снегопада в четверг сугробы в Москве выросли до 37 сантиметров, но на следующей неделе после оттепели они понизятся до 25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее в четверг Москву накрыл снегопад, который продолжался в течение всего дня, из-за чего на дорогах образовались 10-балльные пробки.
"Сугробы выросли с 35 до 37 сантиметров. Но после оттепелей они растают до 25 сантиметров на следующей неделе", - сказал Тишковец.
Он добавил, что всего к середине января в столице выпало 50 миллиметров осадков при норме в 42 миллиметра.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник "Фобоса" Александр Синенков, уже к вечеру пятницы температура воздуха в столице перейдет от минуса к нулевой отметке. Нулевая, слабоположительная температура продержится в столице до середины следующей недели.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
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