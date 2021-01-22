https://ria.ru/20210122/ssha-1594100374.html

Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой

Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой

Китай и Россия будут рассматриваться в качестве главных угроз в США вне зависимости от того, какая партия будет у власти, Пекину и Москве не стоит из-за этого... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T06:03

2021-01-22T06:03

2021-01-22T06:03

россия

джо байден

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_472a582cd4766470c78f631b862e893e.jpg

ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Китай и Россия будут рассматриваться в качестве главных угроз в США вне зависимости от того, какая партия будет у власти, Пекину и Москве не стоит из-за этого беспокоиться, а лучше сосредоточиться на решении собственных проблем, считает профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань.В среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США."Республиканская партия хочет сохранить свою прежнюю позицию и считает Китай самой большой угрозой, в то время как Демократическая партия в качестве наибольшей угрозы хочет позиционировать Россию, поэтому обе стороны могут расходиться во мнениях", - сказал РИА Новости Цзя Вэньшань.При этом он подчеркнул, что вне зависимости от того, Республиканская или Демократическая партия у власти, "нет разногласий в том, что Китай и Россия рассматриваются как основные угрозы".Вместе с тем он добавил, что России и Китаю не стоит беспокоиться о том, являются они угрозой "номер один" или "номер два" для США, верным шагом для них будет решать собственные проблемы.Цзя Вэньшань отметил, что США, вероятно, не смогут в короткие сроки добиться восстановления порядка ввиду нынешнего внутреннего раскола и упадка экономической мощи, "и, судя по речи Байдена на церемонии инаугурации, внутренние дела будут его главным приоритетом, а дипломатия – второстепенным".Говоря же об отношениях Пекина и Вашингтона, эксперт отметил, что "по объективным и субъективным причинам, встреча лидеров Китая и США состоится не очень скоро"."Некоторые люди в США советуют Байдену не торопиться проводить встречу с руководством Китая, а подождать, пока США восстановят порядок и силы, это для Вашингтона более выгодно", - указал он.По мнению эксперта, китайской стороне также не обязательно стремиться к встрече с лидером США, а лучше сосредоточиться на собственном развитии.

https://ria.ru/20210121/sanktsii-1594081923.html

https://ria.ru/20210121/antonov-1593860176.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, китай, сша, в мире