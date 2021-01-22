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Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
Китай и Россия будут рассматриваться в качестве главных угроз в США вне зависимости от того, какая партия будет у власти, Пекину и Москве не стоит из-за этого... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T06:03
2021-01-22T06:03
россия
джо байден
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Китай и Россия будут рассматриваться в качестве главных угроз в США вне зависимости от того, какая партия будет у власти, Пекину и Москве не стоит из-за этого беспокоиться, а лучше сосредоточиться на решении собственных проблем, считает профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань.В среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США."Республиканская партия хочет сохранить свою прежнюю позицию и считает Китай самой большой угрозой, в то время как Демократическая партия в качестве наибольшей угрозы хочет позиционировать Россию, поэтому обе стороны могут расходиться во мнениях", - сказал РИА Новости Цзя Вэньшань.При этом он подчеркнул, что вне зависимости от того, Республиканская или Демократическая партия у власти, "нет разногласий в том, что Китай и Россия рассматриваются как основные угрозы".Вместе с тем он добавил, что России и Китаю не стоит беспокоиться о том, являются они угрозой "номер один" или "номер два" для США, верным шагом для них будет решать собственные проблемы.Цзя Вэньшань отметил, что США, вероятно, не смогут в короткие сроки добиться восстановления порядка ввиду нынешнего внутреннего раскола и упадка экономической мощи, "и, судя по речи Байдена на церемонии инаугурации, внутренние дела будут его главным приоритетом, а дипломатия – второстепенным".Говоря же об отношениях Пекина и Вашингтона, эксперт отметил, что "по объективным и субъективным причинам, встреча лидеров Китая и США состоится не очень скоро"."Некоторые люди в США советуют Байдену не торопиться проводить встречу с руководством Китая, а подождать, пока США восстановят порядок и силы, это для Вашингтона более выгодно", - указал он.По мнению эксперта, китайской стороне также не обязательно стремиться к встрече с лидером США, а лучше сосредоточиться на собственном развитии.
https://ria.ru/20210121/sanktsii-1594081923.html
https://ria.ru/20210121/antonov-1593860176.html
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россия, джо байден, китай, сша, в мире

Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой

06:03 22.01.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Китай и Россия будут рассматриваться в качестве главных угроз в США вне зависимости от того, какая партия будет у власти, Пекину и Москве не стоит из-за этого беспокоиться, а лучше сосредоточиться на решении собственных проблем, считает профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань.
В среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США.
"Республиканская партия хочет сохранить свою прежнюю позицию и считает Китай самой большой угрозой, в то время как Демократическая партия в качестве наибольшей угрозы хочет позиционировать Россию, поэтому обе стороны могут расходиться во мнениях", - сказал РИА Новости Цзя Вэньшань.
При этом он подчеркнул, что вне зависимости от того, Республиканская или Демократическая партия у власти, "нет разногласий в том, что Китай и Россия рассматриваются как основные угрозы".
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Вместе с тем он добавил, что России и Китаю не стоит беспокоиться о том, являются они угрозой "номер один" или "номер два" для США, верным шагом для них будет решать собственные проблемы.
Цзя Вэньшань отметил, что США, вероятно, не смогут в короткие сроки добиться восстановления порядка ввиду нынешнего внутреннего раскола и упадка экономической мощи, "и, судя по речи Байдена на церемонии инаугурации, внутренние дела будут его главным приоритетом, а дипломатия – второстепенным".
Говоря же об отношениях Пекина и Вашингтона, эксперт отметил, что "по объективным и субъективным причинам, встреча лидеров Китая и США состоится не очень скоро".
"Некоторые люди в США советуют Байдену не торопиться проводить встречу с руководством Китая, а подождать, пока США восстановят порядок и силы, это для Вашингтона более выгодно", - указал он.
По мнению эксперта, китайской стороне также не обязательно стремиться к встрече с лидером США, а лучше сосредоточиться на собственном развитии.
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