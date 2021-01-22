https://ria.ru/20210122/sputnik-1594148242.html

"Спутник V" хорошо себя зарекомендовал в Венгрии, заявил Лавров

"Спутник V" хорошо себя зарекомендовал в Венгрии, заявил Лавров

Вакцина "Спутник V" хорошо зарекомендовала себя в Венгрии, Россия поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества в этой области с венгерской стороной, сказал... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:31

2021-01-22T13:31

2021-01-22T13:36

петер сийярто

здоровье - общество

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сергей лавров

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" хорошо зарекомендовала себя в Венгрии, Россия поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества в этой области с венгерской стороной, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса, заявил Сийярто в пятницу. Препарат будет поставляться в республику в три этапа.По словам Лаврова, новым направлением развития сотрудничества России и Венгрии стала борьба с коронавирусом."Знаю, что тестовые партии нашей вакцины "Спутник V" в Венгрии хорошо себя зарекомендовала. И мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594149115.html

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