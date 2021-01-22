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https://ria.ru/20210122/sputnik-1594148242.html
"Спутник V" хорошо себя зарекомендовал в Венгрии, заявил Лавров
"Спутник V" хорошо себя зарекомендовал в Венгрии, заявил Лавров
Вакцина "Спутник V" хорошо зарекомендовала себя в Венгрии, Россия поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества в этой области с венгерской стороной, сказал... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:31
2021-01-22T13:36
петер сийярто
здоровье - общество
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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сергей лавров
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" хорошо зарекомендовала себя в Венгрии, Россия поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества в этой области с венгерской стороной, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса, заявил Сийярто в пятницу. Препарат будет поставляться в республику в три этапа.По словам Лаврова, новым направлением развития сотрудничества России и Венгрии стала борьба с коронавирусом."Знаю, что тестовые партии нашей вакцины "Спутник V" в Венгрии хорошо себя зарекомендовала. И мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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петер сийярто, здоровье - общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), венгрия, в мире

"Спутник V" хорошо себя зарекомендовал в Венгрии, заявил Лавров

13:31 22.01.2021 (обновлено: 13:36 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник-V"
Вакцина Спутник-V - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" хорошо зарекомендовала себя в Венгрии, Россия поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества в этой области с венгерской стороной, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса, заявил Сийярто в пятницу. Препарат будет поставляться в республику в три этапа.
По словам Лаврова, новым направлением развития сотрудничества России и Венгрии стала борьба с коронавирусом.
"Знаю, что тестовые партии нашей вакцины "Спутник V" в Венгрии хорошо себя зарекомендовала. И мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 13:34Распространение коронавируса
Венгрия планирует закупить у России два миллиона доз вакцины "Спутник V"
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаПетер СийяртоЗдоровье - ОбществоВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВенгрияВ мире
 
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