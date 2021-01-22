https://ria.ru/20210122/sovfed-1594172289.html

В Совфеде оценили готовность США продлить СНВ-3

В Совфеде оценили готовность США продлить СНВ-3

Россия поддержит готовность США продлить СНВ-3, если это не будет сопровождаться неприемлемыми для неё дополнительными условиями, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:27

2021-01-22T15:27

2021-01-22T15:42

виктор бондарев

россия

договор снв-3

сша

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия поддержит готовность США продлить СНВ-3, если это не будет сопровождаться неприемлемыми для неё дополнительными условиями, заявил РИА Новости глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Если готовность США продлить договор не будет сопровождаться какими-то "отягощениями" – дополнительными условиями, неприемлемыми для России, – то мы только "за", - заявил он.Как подчеркнул сенатор, Россия выступает за мирный, конструктивный диалог, за сближение позиций по острым вопросам международной повестки, за принятие обоюдовыгодных решений по ним на основе компромисса."Продление СНВ-3 отвечает интересам и США - новый глава Белого дома заявил о намерении руководствоваться ими в принятии политических решений, и России. Мы тоже действуем и будем действовать в интересах нашей страны", - сказал он.Бондарев напомнил, что именно Россия в прошлых переговорах инициировала сохранение СНВ-3, когда США в лице прежнего руководства выражали противоположное намерение. Тогда президент России Владимир Путин предлагал пролонгировать его на год, а после - подготовить более актуальную редакцию, так как со времени его заключения многое в мире изменилось, отметил парламентарий."В любом случае по этому вопросу надо договариваться", - заявил он.По мнению главы комитета Совфеда, нынешний президент США Джо Байден сделал правильные выводы из справедливой критики в адрес Дональда Трампа, касающейся милитаризации промышленности, увеличения военного бюджета, расторжения ДРСМД, и решил задать противоположный тренд на разоружение."Мы надеемся, что это послужит снижению международной напряжённости и нормализации как российско-американских отношений, так и общемировой обстановки", - заявил Бондарев.Если решение Байдена продлить СНВ-3 искренне, то в России могут только порадоваться и поприветствовать этот шаг, добавил он.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210122/dogovor-1594119933.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/snv-1594104959.html

https://ria.ru/20210122/dogovor-1594139688.html

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виктор бондарев, россия, договор снв-3, сша, в мире