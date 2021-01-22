https://ria.ru/20210122/sova-1594045755.html
В британском отеле спасли сову, застрявшую в системе вентиляции
В британском отеле спасли сову, застрявшую в системе вентиляции
В Великобритании спасли сову из системы вентиляции одного из отелей, сообщает UPI. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T00:41
2021-01-22T00:41
2021-01-22T00:41
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Великобритании спасли сову из системы вентиляции одного из отелей, сообщает UPI.Зоозащитников вызвала владелеца гостиницы, которая в течение двух дней слышала из вытяжки на кухне необычные звуки, и поняла, что там застряло животное.На помощь отправилась спасатель Линн Хонесс-Хизер, которая обнаружила сову.Она рассказала, что птица "казалась умной и настороженной, несмотря на то, что попала в ловушку"."Сова пыталась выбраться наружу, но была зажата между лопастями вентилятора", — объяснила Линн. Пернатое освободили, сняв крышку вытяжки. Линн отметила, что у птицы не было серьезных травм, но она была обезвожена и покрыта жиром. Ее доставили в ветклинику, осмотрели, накормили и искупали. "Сове купание не понравилось. Но, когда ее вытерли полотенцем и дали высохнуть, посадив в большую клетку, ей стало намного лучше", — говорит спасатель.Животное останется в реабилитационном центре, пока ветеринары не очистят перья полностью. Потом птицу вернут в дикую природу.
https://ria.ru/20210121/zapovednik-1593872285.html
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туризм, сова, новости - туризм, великобритания
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
В Великобритании спасли сову из системы вентиляции одного из отелей, сообщает
UPI.
Зоозащитников вызвала владелеца гостиницы, которая в течение двух дней слышала из вытяжки на кухне необычные звуки, и поняла, что там застряло животное.
На помощь отправилась спасатель Линн Хонесс-Хизер, которая обнаружила сову.
Она рассказала, что птица "казалась умной и настороженной, несмотря на то, что попала в ловушку".
"Сова пыталась выбраться наружу, но была зажата между лопастями вентилятора", — объяснила Линн.
Пернатое освободили, сняв крышку вытяжки. Линн отметила, что у птицы не было серьезных травм, но она была обезвожена и покрыта жиром. Ее доставили в ветклинику, осмотрели, накормили и искупали.
"Сове купание не понравилось. Но, когда ее вытерли полотенцем и дали высохнуть, посадив в большую клетку, ей стало намного лучше", — говорит спасатель.
Животное останется в реабилитационном центре, пока ветеринары не очистят перья полностью. Потом птицу вернут в дикую природу.